Graha Shanti Upay : आपके जीवन की हर घटना पर 9 ग्रहों का कब्जा, कौन सा ग्रह आपको बना रहा है धनवान और कौन सा दे रहा है दुख?

Navgrah Astrology in Hindi : हमारे यहां नवग्रह यानी नौ ग्रह का बड़ा महत्व है। ये ग्रह आपके जीवन के अलग-अलग हिस्सों को छूते हैं। ज्योतिष के मुताबिक, हर ग्रह में अपनी एक खास ताकत होती है, जो आपके स्वभाव, किस्मत और फैसलों पर असर डालती है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि किसी इंसान की क्षमता या भविष्य इन ग्रहों की स्थिति से तय होता है। अगर ग्रह सही जगह हैं तो अच्छे नतीजे मिलते हैं, गलत जगह बैठे तो मुश्किलें भी आ सकती हैं। अक्सर लोग अपनी किस्मत सुधारने के लिए इन ग्रहों की पूजा करते हैं। नवग्रहों का असर समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चलिए, एक-एक करके जानते हैं इनका किरदार और असर। (Graha Shanti Upay)