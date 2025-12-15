15 दिसंबर 2025,

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

Gemstone Guide : लाल मूंगा किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

Red Coral Gemstone Benefits : लाल मूंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप इसके ज्योतिषीय फायदे भी जानते हैं। लाल मूंगा किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं। चलिए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Dec 15, 2025

Red Coral Gemstone Benefits

Red Coral Gemstone Benefits : लाल मूंगा किसे पहनना चाहिए (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Gemstone Guide : भारतीय बाजार में लोग लाल मूंगा को बस मूंगा भी कहते हैं। ये एक चमकीला लाल पत्थर है, जो वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। मंगल को वैसे भी लोग तेजी, हिम्मत और एनर्जी का ग्रह मानते हैं। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा बताया कि मूंगा स्टोन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, इसके कई (Red Coral Gemstone Benefits) ऐसे फायदे भी हैं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। चलिए, इस पत्थर के बारे में थोड़ा और जानते हैं।

लाल मूंगा एक ऐसा मिनरल है जिसकी हार्डनेस ज्यादा नहीं होती। ये पत्थर आपको कई रंगों में मिल जाएगा — हल्का गुलाबी, नारंगी, या फिर गहरा लाल। इसे इटली, जापान, ताइवान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और भूमध्य सागर जैसे इलाकों से निकाला जाता है।

मूंगा रत्न के ज्योतिषीय फायदे | Red Coral Gemstone Benefits

मंगल ग्रह, जो साहस और लाइफ में एनर्जी लाता है, उसी से ये रत्न जुड़ा है। कहते हैं कि लाल मूंगा पहनने से मंगल के तीखे असर को बैलेंस किया जा सकता है, जिससे कई तरह के फायदे मिलते हैं। नीचे पांच सबसे बड़े फायदे दिए हैं —

1. हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाता है

    अगर आप अक्सर डर जाते हैं या खुद में भरोसा नहीं रहता, तो लाल मूंगा आपके लिए सही है। ये पत्थर सेल्फ-एस्टीम बढ़ाता है और अंदर से मजबूत बनाता है। मंगल की वजह से आपके अंदर बहादुरी और लगन आती है।

    2.सेहत को बेहतर बनाता है

      लोग कहते हैं, मूंगा पहनने से हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे थकान, हाई ब्लड प्रेशर या खून से जुड़ी बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं। ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और शरीर की एनर्जी बढ़ाता है।

      3.रिश्तों में सुधार लाता है

        अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में या घर-परिवार में तालमेल की कमी है, तो मूंगा मदद कर सकता है। ये रत्न आपके रिश्तों में पैशन और एनर्जी लाता है, जिससे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं।

        4. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है

          मूंगा पहनने से आपके डिसीजन लेने की ताकत बढ़ती है। बिजनेस और करियर में कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है।

          5. नेगेटिविटी से बचाता है

            लाल मूंगा पहनने वाले को बुरी नजर, काले जादू और नेगेटिव एनर्जी से बचाने का काम करता है। जैसे एक ढाल बनकर साथ रहता है।

            कौन पहन सकता है लाल मूंगा? | Who Should Wear Red Coral

            ये पत्थर उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनकी राशि मंगल से जुड़ी है। जैसे:

            मेष (Aries) — मंगल इस राशि का स्वामी है, तो लाल मूंगा उनकी इन-बिल्ट हिम्मत और लीडरशिप क्वॉलिटी को और तेज करता है।

            वृश्चिक (Scorpio) — मंगल इस राशि को भी कंट्रोल करता है। मूंगा पहनने से इमोशनल ताकत और लचीलापन बढ़ता है।

            मकर (Capricorn) — मकर वालों को ये पत्थर उनकी एम्बिशन और फोकस में मदद करता है, करियर और पर्सनल ग्रोथ लाता है।

            किसे नहीं पहनना चाहिए लाल मूंगा? | Who Should Not Wear Red Coral Stone?

            अगर आपकी राशि वृषभ, कुंभ, तुला, मिथुन या कन्या है, तो एक्सपर्ट्स मूंगा पहनने से मना करते हैं। वजह ये है कि इन राशियों के स्वामी ग्रह बुध, शुक्र और शनि मंगल के साथ मेल नहीं खाते। इसलिए, इनके लिए मूंगा सही नहीं माना जाता।

