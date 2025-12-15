Gemstone Guide : लाल मूंगा किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

Gemstone Guide : भारतीय बाजार में लोग लाल मूंगा को बस मूंगा भी कहते हैं। ये एक चमकीला लाल पत्थर है, जो वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। मंगल को वैसे भी लोग तेजी, हिम्मत और एनर्जी का ग्रह मानते हैं। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा बताया कि मूंगा स्टोन सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, इसके कई (Red Coral Gemstone Benefits) ऐसे फायदे भी हैं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। चलिए, इस पत्थर के बारे में थोड़ा और जानते हैं।