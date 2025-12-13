Tiger Eye stone: सोई किस्मत को जगा देता है ये चमत्कारी रत्न, पहनते ही मिलते हैं ढ़ेरों लाभ

istock
Tiger Eye stone: टाइगर स्टोन को रत्न शास्त्र में बहुत ही चमत्कारी रत्न माना गया है। इस रत्न को पहनने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। ऐसे में चलिए यहां जानते हैं टाइगर स्टोन पहनने से कौन- कौन से लाभ प्राप्त होते हैं।
Tiger Eye stone: रत्न शास्त्र के अनुसार रत्नों को धारण करने से ग्रह दोषों को दूर किया जा सकता है। अगर हम ज्योतिष सलाह लेने के बाद अपनी राशि अनुसार किसी रत्न को धारण करते हैं तो हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। रत्न शास्त्र में नौ रत्न के बारे में चर्चा की गई। इन्हीं में से एक रत्न टाइगर स्टोन होता है। इस स्टोन को धारण करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इस रत्न को पहनने से मंगल, शुक्र, शनि और राहु सारे ग्रहों से अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है। टाइगर स्टोन सिंह और मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसको धारण करने के लाभ।
बुरी नज़र से छुटकारा
रत्न शास्त्र के अनुसार टाइगर स्टोन धारण करने से भूत, प्रेत या किसी भी प्रकार की बुरी नजर से छुटकारा प्राप्त होता है। इसको पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है और जीवन में सकारात्मकता आती है।
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए
जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है वो लोग इस खास रत्न को पहन सकते हैं। टाइगर स्टोन धारण करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है।
शत्रुओं से बचाव के लिए
अगर आप का कोई शत्रु है तो आप इस रत्न को पहन सकते हैं। टाइगरल स्टोन पहनने से आपको जल्द ही शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आप इस रत्न को मंगलवार के दिन पहन सकते हैं।
शीघ्र विवाह के लिए
शीघ्र विवाह के योग के लिए भी इस रत्न को धारण करना लाभकारी माना गया है। टाइगर आई स्टोन को ऋषि पंचमी के दिन तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। इसे पहनने से विवाह के योग बनते हैं।
कारोबार में तरक्की के लिए
इस चमत्कारी रत्न को धारण करने से कारोबार में तरक्की मिलती है। इस रत्न को धारण करने से आपको तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ इसको पहनने से आपकी अच्छी नौकरी के भी योग बनते हैं।
