Tiger Eye stone: सोई किस्मत को जगा देता है ये चमत्कारी रत्न, पहनते ही मिलते हैं ढ़ेरों लाभ

Tiger Eye stone: रत्न शास्त्र के अनुसार रत्नों को धारण करने से ग्रह दोषों को दूर किया जा सकता है। अगर हम ज्योतिष सलाह लेने के बाद अपनी राशि अनुसार किसी रत्न को धारण करते हैं तो हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। रत्न शास्त्र में नौ रत्न के बारे में चर्चा की गई। इन्हीं में से एक रत्न टाइगर स्टोन होता है। इस स्टोन को धारण करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इस रत्न को पहनने से मंगल, शुक्र, शनि और राहु सारे ग्रहों से अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है। टाइगर स्टोन सिंह और मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसको धारण करने के लाभ।