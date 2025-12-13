Shukra Grah Upay: कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये आसान से उपाय, जानिए इनके बारे में

Shukra Grah Upay: ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शुक्र ग्रह को धन, वैभव और यश का कारक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, उन जातकों को कभी धन और यश की कमी नहीं होती है। इन लोगों का भंडार हमेशा भरा रहता है और इनको समाज में भी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर दशा में होता है तो उन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही प्रेम संबंध में परेशानियां आ सकती है। ज्योतिष विद्वानों ने कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। अगर हम इन उपायों को विधिपूर्वक अपनाते हैं तो शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।