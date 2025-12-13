13 दिसंबर 2025,

शनिवार

धर्म/ज्योतिष

Shukra Grah Upay: कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये आसान से उपाय, जानिए इनके बारे में

शुक्र ग्रह को शास्त्रों में धन, वैभव और यश का कारक माना जाता है। कुंडली में शुक्र के मजबूत रहने से जातक को धन की प्राप्ति होती है।

2 min read
भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 13, 2025

Shukra Grah Upay

Shukra Grah Upay: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए तमाम उपायों के बारे में बताया गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किन खास उपायों को करके कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

Shukra Grah Upay: ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शुक्र ग्रह को धन, वैभव और यश का कारक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, उन जातकों को कभी धन और यश की कमी नहीं होती है। इन लोगों का भंडार हमेशा भरा रहता है और इनको समाज में भी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर दशा में होता है तो उन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही प्रेम संबंध में परेशानियां आ सकती है। ज्योतिष विद्वानों ने कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ अचूक उपायों के बारे में बताया गया है। अगर हम इन उपायों को विधिपूर्वक अपनाते हैं तो शुक्र ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।

शुक्र ग्रह को मजबूत करने के खास उपाय

सफेद चीज का दान
शुक्रवार के दिन आप सफेद कपड़ा, चीनी, दही या चावल का दान कर सकते हैं। इस उपायों को करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हो सकती है। ये उपाय आप 11 या 21 शुक्रवार तक कर सकते हैं।

शुक्र ग्रह मंत्र का जाप
यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो आप हर शुक्रवार के दिन उपवास करें और ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होगा।

गाय को रोटी खिलाएं
कुंडली में शुक्र ग्रह कि स्थिति को मजबूत करने के लिए आप हर रोज गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से शुक्र की स्थिति भी अच्छी होती है।

लक्ष्मी चालीसा
शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस पाठ को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शुक्र ग्रह भी कुंडली में मजबूत होती है। इस पाठ को आप स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही करें।

Published on:

13 Dec 2025 02:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Grah Upay: कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये आसान से उपाय, जानिए इनके बारे में

