Purnima 2026 Date List: साल 2026 में कब- कब रखा जाएगा पूर्णिमा का व्रत, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

Chatgpt Ai
Purnima 2026 Date List: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना गया है। ये तिथि गंगा स्नान और दान के लिए उत्तम मानी जाती है। आज हम यहां 2026 में कब- कब पूर्णिमा पड़ेगी इसके बारे में बात करेंगे। यहां चेक करें डेट की लिस्ट।
Purnima 2026 Date List: हर साल 12 पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, लेकिन साल 2026 में अधिकमास होने के कारण 13 पूर्णिमा की तिथि पड़ने जा रही है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर गंगा स्नान और दान करने से साधक को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। इस दिन चंद्र देव की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं साल 2026 में पूर्णिमा तिथि कब- कब पड़ रही है।
पूर्णिमा की तिथि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान का विधान है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही पूर्णिमा का व्रत रखने से और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक पर मां लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर खीर बनाकर उसे चांद के नीचे रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर आसमान से अमृत वर्षा होती है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग