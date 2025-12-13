Purnima 2026 Date List: साल 2026 में कब- कब रखा जाएगा पूर्णिमा का व्रत, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

Purnima 2026 Date List: हर साल 12 पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, लेकिन साल 2026 में अधिकमास होने के कारण 13 पूर्णिमा की तिथि पड़ने जा रही है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर गंगा स्नान और दान करने से साधक को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। इस दिन चंद्र देव की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं साल 2026 में पूर्णिमा तिथि कब- कब पड़ रही है।