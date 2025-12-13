13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Purnima 2026 Date List: साल 2026 में कब- कब रखा जाएगा पूर्णिमा का व्रत, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

पूर्णिमा के दिन चंद्र देव और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि- विधान के साथ करने से मां लक्ष्नी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 13, 2025

Purnima 2026 Date List

Chatgpt Ai

Purnima 2026 Date List: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना गया है। ये तिथि गंगा स्नान और दान के लिए उत्तम मानी जाती है। आज हम यहां 2026 में कब- कब पूर्णिमा पड़ेगी इसके बारे में बात करेंगे। यहां चेक करें डेट की लिस्ट।

Purnima 2026 Date List: हर साल 12 पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, लेकिन साल 2026 में अधिकमास होने के कारण 13 पूर्णिमा की तिथि पड़ने जा रही है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर गंगा स्नान और दान करने से साधक को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इसके साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। इस दिन चंद्र देव की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं साल 2026 में पूर्णिमा तिथि कब- कब पड़ रही है।

पूर्णिमा 2026 डेट लिस्ट



  • पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026
  • माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026
  • फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026
  • चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026
  • वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) 1 मई 2026
  • प्रथम ज्येष्ठ पूर्णिमा 31 मई 2026
  • द्वितीय ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून 2026
  • आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) 29 जुलाई 2026
  • श्रावण पूर्णिमा (रक्षाबंधन) 28 अगस्त 2026
  • भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर 2026
  • आश्विन पूर्णिमा (शरद पूर्णिमा) 26 अक्टूबर 2026
  • कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर 2026
  • मार्गशीर्ष पूर्णिमा 23 दिसंबर 2026


पूर्णिमा का महत्व


पूर्णिमा की तिथि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस तिथि पर गंगा स्नान और दान का विधान है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ ही पूर्णिमा का व्रत रखने से और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक पर मां लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर खीर बनाकर उसे चांद के नीचे रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर आसमान से अमृत वर्षा होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 04:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Purnima 2026 Date List: साल 2026 में कब- कब रखा जाएगा पूर्णिमा का व्रत, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukra Grah Upay: कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये आसान से उपाय, जानिए इनके बारे में

Shukra Grah Upay
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 14 December : रविवार 14 दिसंबर को सूर्य की कृपा से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें शुभ रंग, लकी नंबर और उपाय

Aaj Ka Rashifal 14 December
राशिफल

Numerology: बहुत ही मेहनती होते हैं इस मूलांक के लड़के, जीतकर ही लेते हैं दम

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Weekly Horoscope 14 To 20 December : कुंभ राशि वालों के लिए बंपर सप्ताह, पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के योग, जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर मीन का पूरा लेखा-जोखा

Weekly Horoscope
राशिफल

Yellow Sapphire: आपके लिए पुखराज कितना शुभ? जानें इसके छुपे फायदे और खतरे

पीला पुखराज ((PC: GEMINI GENERATED))
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.