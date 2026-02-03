Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण : 64 वर्षों का सबसे दुर्लभ योग, इन 4 राशियों को फूंक-फूंक कर रखना होगा कदम

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, ये सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ योग में हो रहा है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार, जब अमावस्या मंगलवार को हो और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, तब ये संयोग कला, लेखन, साधना और अध्यात्म के लिए काफी शुभ माना जाता है। 40 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। आखिरी बार 1962 में हुआ था। इस बार भी सूर्य और राहु कुंभ में, और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेगा। ये योग असर को और गहरा बना देता है। अमावस्या के दिन लगने वाला ये ग्रहण सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन कुछ राशियों को तो खास तौर पर संभलना होगा। कौन सी हैं वो राशियां? चलिए जानते हैं।