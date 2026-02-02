2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Rashifal : राशिफल 3 फरवरी 2026: आज का दिन किन राशियों को देगा धन, करियर और व्यापार में लाभ?

Aaj Ka Rashifal 3 February 2026 : आज का राशिफल 3 फरवरी 2026: जानें मंगलवार को ग्रह गोचर और राशि परिवर्तन का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, धन, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Feb 02, 2026

Today Rashifal 3 February 2026

Today Rashifal 3 February 2026 : आज का राशिफल 3 फरवरी 2026

Today Rashifal 3 February 2026 : 3 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज ग्रहों की चाल और गोचर कई राशियों के लिए धन लाभ, नई शुरुआत और करियर में उन्नति के संकेत दे रहे हैं। कुछ राशियों को जहां व्यापार और निवेश में फायदा हो सकता है, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। आज का यह राशिफल ग्रह गोचर, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे आप दिन की सही योजना बना सकें। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से मीन तक आपकी राशि के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी सेहत में कोई समस्या नहीं होगी, और आप अपने सभी काम समय पर पूरे कर सकेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा, और आपको किसी नए काम में भी सफलता मिलेगी। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना है, और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, और आप किसी करीबी से मिल सकते हैं।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों में न पड़ें, खासकर कामकाजी रिश्तों में सावधानी बरतें। नया काम शुरू करने से पहले साथी से सलाह लें, और परिवार में मतभेदों से बचने की कोशिश करें। किसी पारिवारिक विवाद में शांत रहने की कोशिश करें, ताकि स्थिति बिगड़े नहीं।

Watch Video : आज का राशिफल, मंगलवार, 3 फरवरी 2026

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज आपके लिए लंबी यात्रा की संभावना है, लेकिन वाहन का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। किसी खास काम में विफलता मिलने से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिति ठीक हो जाएगी। व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसीलिए नए निवेश के फैसले में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। पारिवारिक संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन किसी प्रियजन से मदद मिलेगी।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है, और आप किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे भविष्य में फायदा होगा। व्यापार में कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है, और किसी बड़ी डील का फायदा भी मिल सकता है। परिवार के साथ तालमेल बढ़ेगा और सम्मान में वृद्धि होगी।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग हैं, जो घर में खुशी का माहौल बनाएंगे। व्यापार में किसी बड़ी डील से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। नए वाहन की खरीदारी का भी योग बन रहा है।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है। स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, और कानूनी मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यापारी वर्ग को बड़ा जोखिम उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है। परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और शांति से काम लें।

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज आपको किसी खास काम के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। किसी करीबी को खोने का डर हो सकता है, इसलिए अपनों से समय बिताने की कोशिश करें। व्यापार में नुकसान हो सकता है। परिवार से मदद मिलेगी और आपसी सहयोग में सुधार होगा।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा और सोचे हुए काम पूरे होंगे। आपको कोई नया जिम्मा मिल सकता है और व्यापार में लाभ की संभावना है। किसी खास व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है, जिससे भविष्य में लाभ हो सकता है।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन शानदार रहेगा। आप नया वाहन, घर, या संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने का सोच रहे थे, तो आज वह शुरुआत करने का सही समय है। व्यापार में भी आय के नए रास्ते खुल सकते हैं।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी स्वास्थ्य की वजह से प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। व्यापार में कोई बड़ा जोखिम न लें, और अपरिचित व्यक्तियों से धन उधार देने से बचें। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आप आज मानसिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं और व्यापार या परिवार के मामलों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। पुराने कार्यों में समस्या आ सकती है और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। व्यापार में गिरावट आ सकती है, इसीलिए कोई बड़ा निवेश न करें।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में कोई बड़ी डील मिलने की संभावना है, जिससे आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का भी मौका मिल सकता है। किसी नई साझेदारी की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में लाभकारी साबित होगी।

