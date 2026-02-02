Rashifal : राशिफल 3 फरवरी 2026: आज का दिन किन राशियों को देगा धन, करियर और व्यापार में लाभ?

Today Rashifal 3 February 2026 : 3 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज ग्रहों की चाल और गोचर कई राशियों के लिए धन लाभ, नई शुरुआत और करियर में उन्नति के संकेत दे रहे हैं। कुछ राशियों को जहां व्यापार और निवेश में फायदा हो सकता है, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। आज का यह राशिफल ग्रह गोचर, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे आप दिन की सही योजना बना सकें। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से मीन तक आपकी राशि के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है।