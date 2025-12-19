Shanidev Murti At Home: घर में शनिदेव की मूर्ति क्यों नहीं रखी जाती? जानिए ज्योतिष से जुड़े रहस्य

Shanidev Murti: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि शनिदेव की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखी जाती, जबकि वे न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। ज्योतिष और शास्त्रों में इसके पीछे गहरे कारण बताए गए हैं, जिन्हें जानना हर श्रद्धालु के लिए जरूरी है।