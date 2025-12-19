Shanidev Murti At Home: घर में शनिदेव की मूर्ति क्यों नहीं रखी जाती? जानिए ज्योतिष से जुड़े रहस्य

Shanidev Murti: अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि शनिदेव की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखी जाती, जबकि वे न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। ज्योतिष और शास्त्रों में इसके पीछे गहरे कारण बताए गए हैं, जिन्हें जानना हर श्रद्धालु के लिए जरूरी है।
शनिदेव को कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहां शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, वहां का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
इसी कारण शनिदेव की दृष्टि को बहुत तीव्र और कठोर माना गया है।
शास्त्रों के अनुसार इसके मुख्य कारण हैं:
शनिदेव वैराग्य के प्रतीक हैं। वे व्यक्ति को त्याग और कर्म की राह पर ले जाते हैं। गृहस्थ जीवन में वैराग्य आने से पारिवारिक संतुलन बिगड़ सकता है।
आपने देखा होगा कि शनि शिंगणापुर या अन्य शनि मंदिरों में उनकी मूर्ति के ऊपर छत नहीं होती।
शनिदेव को कैद या बंद स्थान में रखना उचित नहीं माना जाता।
3. घर में उनकी दृष्टि अशांति ला सकती है
ऐसी मान्यता है कि घर के अंदर शनिदेव की मूर्ति होने से मानसिक दबाव, तनाव और बाधाएं बढ़ सकती हैं।
शनिदेव को मूर्ति से नहीं, कर्मों से प्रसन्न किया जाता है।
शुभ कर्म जो शनिदेव को प्रिय हैं:
शनिवार को 13 पीपल के पत्तों पर उबले चावल, काला तिल रखें, जल छिड़कें और पीपल के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। इससे शनि बाधाएं दूर होती हैं।
