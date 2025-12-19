January Vrat Tyohar 2026 List: जनवरी के महीने में पड़ेंगे ये व्रत- त्योहार, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

January Vrat Tyohar 2026 List: इस साल जनवरी का महीना व्रत, त्योहार की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने में बहुत सारे हिंदू व्रत, त्योहार आते हैं। मकर संक्रांति, लोहड़ी और मौनी अमावस्या जैसे कई व्रत इसी महीने में रखें जाएंगे। इस साल जनवरी के महीने में ही बसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। इसी मास से माघ मास की शुरुआत होगी। माघ का महीना हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मास में से एक माना जाता है। इस महीने में स्नान और दान करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जनवरी महीने के व्रत, त्योहार के तिथियों के बारे में।