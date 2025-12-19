शनिश्चरी अमावस्या कब है? पौष की रात भूलकर भी न करें ये काम, वर्ना पितरों का क्रोध पड़ेगा झेलना!

गरुड़ पुराण के अनुसार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पौष अमावस्या कहते हैं। अमावस्या तिथि पर तर्पण और दान करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृ दोष का नाश होता है, इसीलिए पौष अमावस्या को 'छोटा पितृपक्ष' भी कहा जाता है। निम्नलिखित बातों का ध्यान रख और पितरों की सेवा कर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पितृ और पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उसे धन-धान्य, सुख-संपत्ति और मनोवांछित कामना सिद्ध होने का आशीर्वाद मिलता है। शांति पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ, श्रीमद्भागवत गीता पाठ, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण आदि कर्मकांड कराएं। इससे अक्षय पुण्य (कभी समाप्त न होने वाला पुण्य) मिलता है। हमारे सभी पूर्वजों और पितरों को भी शांति मिलती है।