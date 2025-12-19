Mulank 8 Prediction 2026: मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, मेहनत से बनेंगे बड़े योग

अंक 8 का स्वामी शनि देव माने जाते हैं, जिन्हें कर्मफल दाता कहा जाता है। इस कारण 2026 में कई कामों में देरी हो सकती है, लेकिन यही देरी आगे चलकर स्थायी सफलता का कारण भी बनती है। यह साल आपको सिखाता है कि बिना शॉर्टकट के, ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए।