धर्म/ज्योतिष

Mulank 8 Prediction 2026: मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, मेहनत से बनेंगे बड़े योग

2026 Mulank 8 Prediction: साल 2026 मूलांक 8 वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन अगर आप शनि के बताए मार्ग—मेहनत, धैर्य और सेवा—पर चलते हैं, तो यही साल भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनेगा। कर्म सुधरेंगे, तो परिणाम भी आपके पक्ष में होंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 19, 2025

Birth Date 8 Numerology

Birth Date 8 Numerology: 8 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव और भाग्य कैसा होता है

2026 Mulank 8 Prediction: जिन जातकों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, या जिनकी जन्मतिथि का कुल योग 8 आता है, अथवा जो 2026 में Personal Year 8 में प्रवेश कर रहे हैं—यह लेख उन्हीं के लिए है।

शनि का प्रभाव और 2026 की थीम

अंक 8 का स्वामी शनि देव माने जाते हैं, जिन्हें कर्मफल दाता कहा जाता है। इस कारण 2026 में कई कामों में देरी हो सकती है, लेकिन यही देरी आगे चलकर स्थायी सफलता का कारण भी बनती है। यह साल आपको सिखाता है कि बिना शॉर्टकट के, ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए।

करियर, पैसा और फैसले

2026 में नए और बड़े फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा। जॉब चेंज, नया बिज़नेस या जोखिम भरा निवेश टालें। जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें ही मजबूत करने पर ध्यान दें।

यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं और आप Personal Year 8 में हैं, तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीद–फरोख्त या पुराने कोर्ट केस के समाधान के योग बन सकते हैं।

यह भी पढ़ें: 2026 Prediction Mulank 7: मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, कुछ खास बातों का रखें ख्याल

शुभ और सावधानी वाले समय

शुभ समय:

  • 20 जनवरी से 20 फरवरी
  • 20 सितंबर से 25 अक्टूबर

सावधानी का समय:

  • 1 से 20 जनवरी
  • फरवरी का अंतिम सप्ताह
  • मार्च, अप्रैल और दिसंबर

इन कमजोर समयों में धैर्य रखें और जल्दबाज़ी से बचें।

शनि को प्रसन्न करने के उपाय

  • शनिवार को नॉनवेज और शराब से परहेज करें।
  • पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
  • जरूरतमंदों, बुजुर्गों और गरीबों की मदद करें।
  • फटे–पुराने जूते-चप्पल घर से निकाल दें।

मंत्र:
ॐ प्रम् प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः
ॐ शं शनैश्चराय नमः

यह भी पढ़ें: Moolank 1 Prediction 2026 : कैसा रहेगा 1 मूलांक वालों के लिए नया साल, जरूर करें ये उपाय

जीवनशैली और कर्म का महत्व

शनि हमें अनुशासन, समय की पाबंदी और कर्मों की शुद्धता सिखाते हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने आसपास काम करने वाले लोगों—मेड, गार्ड, हेल्पर्स—का सम्मान करें। अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो, तो माफी मांगने में संकोच न करें।

धर्म/ज्योतिष

