Mulank 8 Prediction 2026: मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, मेहनत से बनेंगे बड़े योग

Birth Date 8 Numerology: 8 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव और भाग्य कैसा होता है
2026 Mulank 8 Prediction: जिन जातकों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, या जिनकी जन्मतिथि का कुल योग 8 आता है, अथवा जो 2026 में Personal Year 8 में प्रवेश कर रहे हैं—यह लेख उन्हीं के लिए है।
अंक 8 का स्वामी शनि देव माने जाते हैं, जिन्हें कर्मफल दाता कहा जाता है। इस कारण 2026 में कई कामों में देरी हो सकती है, लेकिन यही देरी आगे चलकर स्थायी सफलता का कारण भी बनती है। यह साल आपको सिखाता है कि बिना शॉर्टकट के, ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए।
2026 में नए और बड़े फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा। जॉब चेंज, नया बिज़नेस या जोखिम भरा निवेश टालें। जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें ही मजबूत करने पर ध्यान दें।
यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं और आप Personal Year 8 में हैं, तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीद–फरोख्त या पुराने कोर्ट केस के समाधान के योग बन सकते हैं।
शुभ समय:
सावधानी का समय:
इन कमजोर समयों में धैर्य रखें और जल्दबाज़ी से बचें।
मंत्र:
ॐ प्रम् प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः
ॐ शं शनैश्चराय नमः
शनि हमें अनुशासन, समय की पाबंदी और कर्मों की शुद्धता सिखाते हैं। योग, ध्यान और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने आसपास काम करने वाले लोगों—मेड, गार्ड, हेल्पर्स—का सम्मान करें। अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो, तो माफी मांगने में संकोच न करें।
