2026 में बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचें? 12 राशियों के अचूक उपाय

2026 की शुरुआत के साथ हर कोई चाहता है कि नया साल शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। लेकिन ज्योतिष के अनुसार, बदलते ग्रह गोचर के कारण साल 2026 में बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अस्थिरता का प्रभाव कई लोगों पर देखने को मिल सकता है।