धर्म/ज्योतिष

2026 में बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचें? 12 राशियों के अचूक उपाय

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, 2026 में यदि व्यक्ति श्रद्धा, अनुशासन और सेवा भाव के साथ इन उपायों को अपनाता है, तो न केवल बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव संभव है, बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 19, 2025

2026 राशिफल (pc: gemini generated)

2026 राशिफल (pc: gemini generated)

2026 की शुरुआत के साथ हर कोई चाहता है कि नया साल शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। लेकिन ज्योतिष के अनुसार, बदलते ग्रह गोचर के कारण साल 2026 में बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अस्थिरता का प्रभाव कई लोगों पर देखने को मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष में नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों का संबंध विशेष रूप से चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु-केतु और गुरु से माना जाता है। यदि इन ग्रहों की स्थिति कमजोर हो, तो व्यक्ति को बिना कारण बाधाएं, तनाव और असफलता का सामना करना पड़ सकता है।

नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर लगने के संकेत

अगर आपके जीवन में अचानक ये बदलाव दिखने लगें, तो सतर्क हो जाना चाहिए—

  • अचानक स्वास्थ्य खराब होना
  • बनते कामों में रुकावट आना
  • चिड़चिड़ापन, बेचैनी या नींद न आना
  • घर में बार-बार चीजों का टूटना
  • बच्चों का अचानक बीमार या असामान्य व्यवहार करना

2026 में 12 राशियों के लिए बुरी नजर से बचाव के उपाय


मेष राशि (Aries)

2026 में करियर और सामाजिक पहचान बढ़ने से ईर्ष्या का सामना करना पड़ सकता है।
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में लौंग-कपूर बांधकर रखें।

वृषभ राशि (Taurus)

धन लाभ और पारिवारिक सुख के कारण नजर लगने की संभावना।
उपाय: शुक्रवार को देसी घी का दीपक जलाएं। पर्स में चांदी का सिक्का रखें।

मिथुन राशि (Gemini)

सोशल इमेज और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।
उपाय: तुलसी की सेवा करें। हरे वस्त्र पहनें और गौ सेवा करें।

कर्क राशि (Cancer)

अत्यधिक भावनात्मक होने के कारण मानसिक अस्थिरता।
उपाय: शिवजी की पूजा करें। चांदी धारण करें और माता की सेवा करें।

सिंह राशि (Leo)

आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से लोगों की ईर्ष्या।
उपाय: रोज सूर्य को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

मानसिक उलझन और छोटी-छोटी परेशानियां।
उपाय: घर में कपूर जलाएं। नमक मिले जल से स्नान करें।

तुला राशि (Libra)

रिश्तों में दूरी और भावनात्मक असंतुलन।
उपाय: मां दुर्गा की उपासना करें। स्फटिक या चांदी धारण करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुस्सा, नींद की कमी और गलत संगति का खतरा।
उपाय: शनिवार को नारियल प्रवाहित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

गुरु दोष से निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें। धार्मिक पुस्तकों का दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर में दबाव और शारीरिक थकान।
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें। नमक मिले जल से स्नान करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

मानसिक तनाव और एकाग्रता में कमी।
उपाय: शिव पूजन करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें।

मीन राशि (Pisces)

भावनात्मक भ्रम और चिंता।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं। गौ सेवा करें।

सभी राशियों के लिए सामान्य और आसान उपाय

हर व्यक्ति इन उपायों को अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा से बच सकता है—

  • मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च टांगें
  • घर में रॉक सॉल्ट से पोछा लगाएं
  • रोज शाम कपूर और लौंग जलाएं
  • तुलसी पूजा करें
  • अन्न और वस्त्र का दान करें
  • खराब और टूटी चीजें घर से हटा दें
  • रोज सूर्य को जल अर्पित करें

Happy New Year

19 Dec 2025 10:31 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / 2026 में बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से कैसे बचें? 12 राशियों के अचूक उपाय

