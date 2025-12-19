Career Astrology: सही करियर का चुनाव क्यों होता है मुश्किल? जानिए ग्रहों के अनुसार कौन-सा पेशा है आपके लिए बेहतर

ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे के अनुसार, कुंडली का दशम, द्वितीय और छठा भाव करियर के लिए सबसे अहम होता है। साथ ही, लग्न के दशम भाव का स्वामी ग्रह नवांश में किस स्थिति में है, वही आपके प्रोफेशन की दिशा तय करता है।

करियर विश्लेषण हमेशा सूर्य, चंद्र और लग्न—तीनों से करना चाहिए।