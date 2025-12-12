कहीं आप तो नहीं कर रहे शनिवार को ये छोटी-सी गलती? शनिदेव का प्रचंड रूप पड़ सकता है झेलना

शास्त्रीय विद्वान और धार्मिक विशेषज्ञ स्पष्ट बताते हैं कि, हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। शनिवार को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ जरुर करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि पहले हनुमान जी को प्रेमपूर्वक उनकी शक्ति याद दिलाएं। फिर अपनी समस्याओं और संकटों को राम जी का नाम लेकर हरने की प्रार्थना करें। भक्त विश्वास करते हैं कि, ऐसा करने से संकटमोचन, सर्वशक्तिमान हनुमान जी अवश्य ही कृपा करते हैं। हनुमान जी की भक्ति में भक्त को राम जी को सदैव प्रथम मानते हुए याद करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज्यादा राम नाम पसंद है। इससे उनकी कृपा तुरंत मिलती है।