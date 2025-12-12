वास्तु शास्त्र: ट्रेवलिंग में भूलकर भी साथ ना ले जाएं ये सामान, करें ये 5 जरूरी काम

Travelling Vastu Tips: यात्रा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान (Photo Source: Gemini)
Vastu Tips for Travelling: सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही लोग घूमने का प्लान बनाने लगे हैं। हर कोई यही चाहता है कि, उसकी ट्रेवल जर्नी पहले वाली से ज्यादा खास हो। यदि आप भी अपनी अगली ट्रेवल जर्नी को यादगार और बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है। इसमें हम आपको वास्तु शास्त्र के अनुसार वो टिप्स बताने वाले हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपनी यात्रा को सुनहरी बना सकते हैं। इसकी वजह ये है कि, अगर घूमने से पहले और उस दौरान इन नियमों का पालन कर लिया जाए, तो सब कुछ सही होता है।
यदि आप इस ट्रेवल जर्नी की प्लानिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखते हैं तो, आपकी यात्रा पहली की सारी यात्राओं से बेहतर और यादगार बन सकती है। वास्तु के अनुसार, यदि आप किसी धार्मक यात्रा या रिलिजियस प्लेस पर जा रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन जरुर करना चाहिए। पवित्र शरीर से ही आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है।
{अस्वीकरण (Disclaimer) : आलेख विभिन्न वास्तुशास्त्रों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर है। हम इसकी सत्यता का दावा या पुष्टि नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए आप वास्तुशास्त्र की सलाह ले सकते हैं।}
