Vastu Tips For Tortoise: घर की किस दिशा में रखना चाहिए कछुआ, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत हर चीज को रखने के लिए सही दिशा निर्धारित की गई है। अगर हम अपने घर में वास्तु के अनुसार चीजों को रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में घर में कछुआ किस दिशा में रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में कछुआ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कछुए को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कछुआ रहता है, वहां पर धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। इसके साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी सदा उस परिवार पर बनी रहती है। घर में आप अगर असली का कुछआ नहीं रख सकते हैं तो लकड़ी, क्रिस्टल या धातु का कछुआ रख सकते हैं। हर तरह के कछुए को रखने का अलग ही लाभ मिलता है। आइए यहां जाने घर कि किस दिशा में कौन सा कछुआ रखना चाहिए।