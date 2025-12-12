Magh Mela 2026 Importance: माघ मेला क्यों आयोजित क्या जाता है? यहां जानिए इसका इतिहास और महत्व

Magh Mela 2026 Importance: हिंदू धर्म में माघ मास का बहुत ही खास महत्व है। इस मास में गंगा स्नान और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माघ महीने में भगवान विष्णु की पूजा का खास विधान है। माघ मेला माघ के महीने में प्रयागराज में लगाता है। ये मेला जनवरी महीने से शुरू होता और फरवरी तक चलता है। इस मेले के दौरान संगम किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। माघ मेले के समय में गंगा स्नान और दान का बहुत ही खास महत्व है। इस मेले के दौरान दूर- दूर से लोग आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। 2026 में माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से होगी और इसका समापन 15 फरवरी 2026 को होगा। माघ मेले के समय में गंगा स्नान करने से साधक को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसका तन मन दोनों पवित्र हो जाता है। चलिए यहां जानते हैं माघ मेले के महत्व और इतिहास के बारे में।