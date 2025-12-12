Predictions 2026 : बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस और भविष्य मालिका की डरावनी भविष्यवाणियां , क्या 2026 में दुनिया तबाह हो जाएगी?

Baba Vanga, Nostradamus and Bhavishya Malika Predictions 2026 : 2026 में दुनिया का भविष्य: बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस और भविष्य मलिका की 7 सबसे डरावनी भविष्यवाणियाँ
Predictions 2026 by Baba Vanga, Nostradamus and Bhavishya Malika : 2026 क्या वाकई सबको चौंका देगा? बाबा वंगा, नास्त्रेदमस और भविष्य मलिका की अजीब और डरावनी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर अभी खूब चर्चा में हैं। हर जगह लोग बातें कर रहे हैं – कहीं AI का बढ़ता दबदबा, तो कहीं जलवायु की तबाही, एलियंस का सामना या फिर वर्ल्ड वॉर जैसी बातें। इन भविष्यवाणियों को सुनकर किसी का भी मन बेचैन हो जाए। सच कहें तो हर साल लोग नए प्लान बनाते हैं, नए सपने देखते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगले कुछ महीने भी लोग सोच-समझकर प्लान कर पा रहे हैं। सबके मन में यही सवाल घूम रहा है – 2026 में आखिर क्या होने वाला है?
भविष्य मलिका साफ बोलती हैं – COVID-19 से भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां दस्तक दे सकती हैं। इन इन्फेक्शन्स से पूरी दुनिया में डर और मौत का माहौल बनेगा, हेल्थकेयर सिस्टम पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा।
प्राकृतिक आफतों की रफ्तार बढ़ जाएगी – भूकंप, बाढ़, सुनामी और साइक्लोन जैसी घटनाएं बार-बार होंगी, जान-माल का नुकसान भी बहुत होगा। साथ ही, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं।
दुनिया भर में लड़ाई – मलिका का कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। चीन और 13 इस्लामिक देश भारत के खिलाफ होंगे, और दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जंग न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है, जिससे तबाही और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा।
टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आएगा – AI सहित दूसरी टेक्नोलॉजी में जबरदस्त ग्रोथ होगी। साथ ही, पुराने राजनीतिक गठबंधन टूट सकते हैं और नए देश उभर सकते हैं।
एक लाइन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है – “एक मशहूर इंसान एक दिन बिजली गिरने से मारा जाएगा।” ये किसी बड़े पब्लिक फिगर की मौत की ओर इशारा करता है। कौन होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
AI और वर्ल्ड ऑर्डर – कुछ जानकार मानते हैं कि नास्त्रेदमस पश्चिमी देशों में रोशनी के खोने की बात कर रहे हैं, यानी चीन, जापान और दूसरे पूर्वी देशों में AI का बढ़ता असर। ऑटोमेशन से वेस्ट की इकोनॉमी को झटका लग सकता है, और दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है।
सात महीने की लंबी जंग – नास्त्रेदमस की किताब में लिखा है, “सात महीने का बड़ा युद्ध, बुराई से मरे लोग…” दो बड़े नेताओं के बीच जबरदस्त टकराव, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। ये ट्रंप, ज़ेलेंस्की, पुतिन या फिर कोई और हो सकता है, अभी साफ नहीं है।
AI टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंसानों के लिए खतरनाक हो जाएगा
बाबा वंगा ने साल 2026 में होने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में भविष्यवाणी की थी जिसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, बहुत ज़्यादा गर्मी और दूसरे बदलाव शामिल हैं जो बहुत खतरनाक होंगे। एलियंस से सामना यह बाबा वंगा की सबसे नाटकीय और चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक है कि 2026 में एक बड़े स्पेसशिप (3I/ATLAS) के पृथ्वी के एटमॉस्फियर में आने की अफवाहों की वजह से इंसानियत का सामना एलियन से होगा।
बाबा वंगा के मुताबिक, ताइवान, साउथ चाइना सी और इंडिया-चाइना बॉर्डर पर बड़ी मुश्किलें आएंगी। नए गठबंधन और रीजनल एक्सपेंशन ने ग्लोबल ऑर्डर को पूरी तरह से बदल दिया है।
नास्त्रेदमस और बाबा वंगा की कुछ भविष्यवाणियों का ज़िक्र किया है और उनके अनुसार भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पाने के लिए भविष्य मालिका किताब का ज़िक्र किया है। लेकिन हम यह दावा नहीं करते कि यह बिल्कुल 2026 में होने वाला है और हम इस कंटेंट के ज़रिए लोगों को डराना नहीं चाहते। यह सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए है ताकि आप अपने मन को तैयार कर सकें कि जो कुछ भी होता है, किसी वजह से होता है। साथ ही अपने दिल में गहरा विश्वास रखें और अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने खुद को समर्पित कर दें क्योंकि आखिरकार वही सत्य है और उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता।
