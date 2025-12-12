Predictions 2026 : बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस और भविष्य मालिका की डरावनी भविष्यवाणियां , क्या 2026 में दुनिया तबाह हो जाएगी?

Predictions 2026 by Baba Vanga, Nostradamus and Bhavishya Malika : 2026 क्या वाकई सबको चौंका देगा? बाबा वंगा, नास्त्रेदमस और भविष्य मलिका की अजीब और डरावनी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर अभी खूब चर्चा में हैं। हर जगह लोग बातें कर रहे हैं – कहीं AI का बढ़ता दबदबा, तो कहीं जलवायु की तबाही, एलियंस का सामना या फिर वर्ल्ड वॉर जैसी बातें। इन भविष्यवाणियों को सुनकर किसी का भी मन बेचैन हो जाए। सच कहें तो हर साल लोग नए प्लान बनाते हैं, नए सपने देखते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगले कुछ महीने भी लोग सोच-समझकर प्लान कर पा रहे हैं। सबके मन में यही सवाल घूम रहा है – 2026 में आखिर क्या होने वाला है?