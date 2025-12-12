12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Gemstone: गोमेद रत्न किन राशिवालों के लिए होता है लकी, जानिए इसको धारण करने के नियम

Gemstone: गोमेद रत्न धारण करने से 4 राशि वालों को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। इन रत्नों को धारण करने से पारिवारिक जीवन में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं गोमेद रत्न किन राशि वालों को पहनना चाहिए और इसके नियम के बारे में।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 12, 2025

Gemology

istock

Gemstone: गोमेद रत्न धारण करने से 4 राशि वालों को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। इन रत्नों को धारण करने से पारिवारिक जीवन में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं गोमेद रत्न किन राशि वालों को पहनना चाहिए और इसके नियम के बारे में।

Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में गोमेद रत्न को सबसे खास माना गया है। इस ग्रह का संबंध राहु ग्रह से होता है। रत्न शास्त्र के अनुसार इस रत्न को धारण करने से कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस रत्न को पहनने से पहले हमें ज्योतिष सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना ज्योतिष सलाह के गोमेद रत्न नहीं पहनना चाहिए। इस रत्न के साथ कभी भी माणिक, मोती,मूंगा या पुखराज रत्न को नहीं धारण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गोमेद रत्न पारदर्शी और चमकीला होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। ये रत्न कुछ राशिवालों के लिए लाभकारी होता है। आइए जानें किन राशियों के लिए ये रत्न फायदेमंद होता है।

गोमेद इन राशि वालों के लिए होता है लकी

गोमेद रत्न मकर, कुंभ, तुला और वृषभ राशि वालों के लिए लकी माना जाता है। राहु के इस रत्न को धारण करने से इन चार राशि के जातकों को बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। इसे पहनते ही इनकी कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष के कहने पर ही इस रत्न को आप धारण करें, तभी इसका लाभ मिलेगा।

गोमेद धारण करने के लाभ


इस रत्न को धारण करने से राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके साथ आंखों के रोग, मिर्गी,और आंतो की समस्या से भी छुचकारा मिलता है। इसके साथ ही गोमेद रत्न धारण करने से वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो भी आप गोमेद रत्न को धारण कर सकते हैं। गोमेद स्टोन पहनने से मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है।

गोमेद रत्न पहनने के नियम


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोमेद रत्न 6, 7 या 13 रत्ती का बनवाकर चांदी या अष्टधातु की अंगूठी में जड़वाकर पहनना चाहिए। इस रत्न को शनिवार के दिन धारण करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद इस रत्न को पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से पहले 'ॐ रां राहवे नमः।' मंत्र का जाप करना चाहिए

Published on:

12 Dec 2025 04:10 pm

Astrology and Spirituality / Gemstone: गोमेद रत्न किन राशिवालों के लिए होता है लकी, जानिए इसको धारण करने के नियम

