Gemstone: गोमेद रत्न किन राशिवालों के लिए होता है लकी, जानिए इसको धारण करने के नियम

Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में गोमेद रत्न को सबसे खास माना गया है। इस ग्रह का संबंध राहु ग्रह से होता है। रत्न शास्त्र के अनुसार इस रत्न को धारण करने से कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस रत्न को पहनने से पहले हमें ज्योतिष सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना ज्योतिष सलाह के गोमेद रत्न नहीं पहनना चाहिए। इस रत्न के साथ कभी भी माणिक, मोती,मूंगा या पुखराज रत्न को नहीं धारण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गोमेद रत्न पारदर्शी और चमकीला होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। ये रत्न कुछ राशिवालों के लिए लाभकारी होता है। आइए जानें किन राशियों के लिए ये रत्न फायदेमंद होता है।