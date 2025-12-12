Sankashti Chaturthi 2026 List: साल 2026 में कब- कब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत, यहां देखें पूरी लिस्ट

Sankashti Chaturthi 2026 List: हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। इस तिथि पर उपवास रखा जाता है और बप्पा की विशेष पूजा- अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि आती है और भगवान गणेश की कृपा सदा परिवार पर बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। इस तिथि पर लोग सूर्योदय के समय से लेकर चन्द्र उदय तक व्रत रखते हैं। पूरे साल में 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2026 में कब- कब ये व्रत किया जाएगा।