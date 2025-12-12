12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Sankashti Chaturthi 2026 List: साल 2026 में कब- कब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत, यहां देखें पूरी लिस्ट

Sankashti Chaturthi 2026 List: संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस व्रत को करने से बप्पा की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब- कब रखा जाएगा। यहां देखें पूरी लिस्ट।

भारत

Religiondesk

jayanti jha

Dec 12, 2025

Sankashti Chaturthi 2026 List

Sankashti Chaturthi 2026 List: संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस व्रत को करने से बप्पा की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2026 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब- कब रखा जाएगा। यहां देखें पूरी लिस्ट।

Sankashti Chaturthi 2026 List: हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित माना गया है। इस तिथि पर उपवास रखा जाता है और बप्पा की विशेष पूजा- अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि आती है और भगवान गणेश की कृपा सदा परिवार पर बनी रहती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। इस तिथि पर लोग सूर्योदय के समय से लेकर चन्द्र उदय तक व्रत रखते हैं। पूरे साल में 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2026 में कब- कब ये व्रत किया जाएगा।

Sankashti Chaturthi 2026 List (संकष्टी चतुर्थी लिस्ट 2026)

  • 06 जनवरी अंगारकी चतुर्थी
  • 05 फरवरी संकष्टी चतुर्थी
  • 06 मार्च संकष्टी चतुर्थी
  • 05 अप्रैल संकष्टी चतुर्थी
  • 05 मई अंगारकी चतुर्थी
  • 03 जून संकष्टी चतुर्थी
  • 03 जुलाई संकष्टी चतुर्थी
  • 02 अगस्त संकष्टी चतुर्थी
  • 31 अगस्त संकष्टी चतुर्थी
  • 29 सितंबर अंगारकी चतुर्थी
  • 29 अक्टूबर संकष्टी चतुर्थी
  • 27 नवंबर संकष्टी चतुर्थी
  • 26 दिसंबर संकष्टी चतुर्थी

संकष्टी चतुर्थी महत्व (Sankashti Chaturthi Importance)


हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी के व्रत को संकट को हरने वाला माना गया है। ये व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से साधक के सारे विघ्नों का नाश होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा पूरे विधि- विधान के साथ की जाती है। इस व्रत को रखने से बप्पा प्रसन्न होते हैं।

Published on:

12 Dec 2025 03:00 pm

Astrology and Spirituality / Sankashti Chaturthi 2026 List: साल 2026 में कब- कब रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का व्रत, यहां देखें पूरी लिस्ट

