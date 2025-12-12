Tarot Horoscope 13 December 2025: नए साल से पहले इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के साथ-साथ करोबार में होगी वृद्धि

Tarot Horoscope 13 December 2025 : टैरो कार्ड्स भविष्य का आईना होते हैं, जो हमें आने वाले अच्छे-बुरे समय के संकेत देते हैं और सचेत करते हैं। प्रसिद्ध टैरो रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, 13 दिसंबर 2025, पौष मास का 9वां दिन, शनिवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन आप शनि देव को समर्पित शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के माध्यम से आपके करियर, धन और रिश्तों का दैनिक भविष्यफल।