धर्म/ज्योतिष

Moolank 1 Prediction 2026 : कैसा रहेगा 1 मूलांक वालों के लिए नया साल, जरूर करें ये उपाय

Moolank 1 Prediction 2026 : 2026 का वर्ष मूलांक 1 वाले जातकों (जन्म तिथि 1, 10, 19, 28) के लिए बेहद शुभ साबित होगा। यह साल सूर्य का प्रभाव लिए हुए है और करियर, व्यवसाय, प्रमोशन, धन, विवाह और पर्सनल लाइफ में नई ऊर्जा और सफलता लेकर आएगा। सावधानी केवल क्रोध, ईगो और अनियोजित खर्च से रखनी होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 09, 2025

मूलांक 1 (pc: gemini generated)

मूलांक 1 (pc: gemini generated)

Moolank 1 Prediction 2026 : साल 2026 का कुल योग 1 आता है, जो सूर्य का अंक माना जाता है। इसलिए यह साल उन लोगों के लिए विशेष रहेगा, जिनका जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। सूर्य का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, नेतृत्व और आकर्षण लाएगा। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, नई योजनाएं और चमत्कारी अवसर लेकर आएगा।

करियर और व्यवसाय में तरक्की

मूलांक 1 वाले जातकों के लिए यह साल करियर और व्यवसाय में नए अवसर खोलेगा।

-नौकरी में प्रमोशन और मान-सम्मान के मौके बढ़ेंगे।

-सरकारी कामकाज और अनुबंधों में सफलता के योग बनेंगे।

-बिजनेस में नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स और विदेशों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे।

-साइड बिजनेस शुरू करने वाले जातकों के लिए यह साल बेहद अनुकूल रहेगा।

सूर्य का प्रभाव आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगा। लोग आपकी बात मानेंगे और आपके विचारों से प्रभावित होंगे।

आर्थिक स्थिति और निवेश

धन की दृष्टि से यह साल लाभकारी है, लेकिन खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है।

-घर, वाहन और संपत्ति में निवेश शुभ रहेगा।

-गोल्ड, कॉपर और तांबा में निवेश करना लाभकारी रहेगा।

-बजट और प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है।

धन की स्थिति मजबूत बनाने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, ताकि आप अनियोजित खर्चों से बच सकें।

प्रेम और विवाह

अविवाहित जातकों के लिए यह साल विवाह और प्रेम संबंधों में नए अवसर लेकर आएगा।

-प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

-नए रिश्ते बनने के योग हैं।

-शादी के लिए शुभ समय और स्थिति बनेगी।

इस साल आपके आकर्षण की ऊर्जा बढ़ेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।

स्वास्थ्य और सावधानियां

-स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं:

-गर्मी और BP संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

-क्रोध और ईगो से बचें, क्योंकि यह तनाव बढ़ा सकता है।

-नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन का ध्यान रखें।

दान और पूजा

-हर रविवार गेहूं और गुड़ को गाय को या किसी ब्राह्मण को दान करें।
-रिंग फिंगर में कॉपर का छल्ला पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

09 Dec 2025

09 Dec 2025 04:55 pm

