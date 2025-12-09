Mars Saturn Conjunction 2025 Effects : मंगल-शनि का टकराव: साल 2026 में बदल जाएगी किस्मत, जानें किन राशियों को यह ‘टक्कर’ नई राह दिखाएगी?

Mars Saturn Conjunction 2025 Effects : 9 दिसंबर 2025 को खगोलीय मंच पर एक ऐसा महासंग्राम शुरू होने वाला है, जिसकी गूंज आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में 2026 तक सुनाई देगी। जब धनु राशि में स्थित उग्र मंगल सीधे मीन राशि में विराजमान अनुशासित शनि के सामने आएगा, तब यह ग्रहों का टकराव आपकी इच्छाशक्ति (Mars) और आपके धैर्य (Saturn) की असली परीक्षा लेगा। यह ज्योतिषीय संयोजन दो विपरीत ऊर्जाओं का क्लासिक टकराव है—एक तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने और जोखिम लेने की ललक है, तो दूसरी ओर लंबी अवधि की योजना, अनुशासन और सोच-समझकर कदम उठाने की मांग है।