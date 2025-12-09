9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

Mars Saturn Conjunction 2025 Effects : मंगल-शनि का टकराव: साल 2026 में बदल जाएगी किस्मत, जानें किन राशियों को यह ‘टक्कर’ नई राह दिखाएगी?

Mars Saturn 2025 Horoscope Predictions : 9 दिसंबर 2025 को धनु में मंगल और मीन में शनि का टकराव आपकी ज़िंदगी को 2026 तक चुनौती देगा। जानें मेष, कर्क, कन्या, धनु, मीन राशियों के लिए यह 'संघर्ष' कैसे कामयाबी लाएगा। पढ़ें समाधान।

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 09, 2025

Mars-Saturn Conjunction 2025

Mars-Saturn Conjunction 2025 : 2026 तक रहेगा मंगल-शनि का असर: मेष, कर्क, कन्या, धनु, मीन राशि पर करियर और रिश्तों में बड़ा फैसला (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mars Saturn Conjunction 2025 Effects : 9 दिसंबर 2025 को खगोलीय मंच पर एक ऐसा महासंग्राम शुरू होने वाला है, जिसकी गूंज आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में 2026 तक सुनाई देगी। जब धनु राशि में स्थित उग्र मंगल सीधे मीन राशि में विराजमान अनुशासित शनि के सामने आएगा, तब यह ग्रहों का टकराव आपकी इच्छाशक्ति (Mars) और आपके धैर्य (Saturn) की असली परीक्षा लेगा। यह ज्योतिषीय संयोजन दो विपरीत ऊर्जाओं का क्लासिक टकराव है—एक तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने और जोखिम लेने की ललक है, तो दूसरी ओर लंबी अवधि की योजना, अनुशासन और सोच-समझकर कदम उठाने की मांग है।

यह टकराव कई राशियों को करियर, रिश्ते और खुद की पहचान के चौराहे पर खड़ा कर देगा। जो लोग इस असहज दबाव को स्वीकार कर, हालात के अनुसार खुद को ढाल लेंगे, वे 2026 में गहरी संतुष्टि और बड़ी कामयाबी का स्वाद चखेंगे। लेकिन बदलाव से इनकार करने वालों के लिए यह समय मुश्किलें और अनावश्यक थकान लेकर आएगा। जानने के लिए आगे पढ़ें कि मेष, कर्क, कन्या, धनु, और मीन राशियों पर इस ‘प्रेशर कुकर’ की ऊर्जा का क्या असर होगा।

अब देखते हैं, किस-किस राशि का क्या हाल होने वाला है

मेष: उलझन में दिशा खोजो

मंगल खुद मेष का स्वामी है, तो ये टकराव सीधा आपके दरवाजे आएगा। इस दौरान आपको लगेगा कि बस, अब कुछ बड़ा करना है घूमना, नया सीखना, आजादी चाहिए। लेकिन शनि बार-बार दीवार खड़ी करेगा। कभी हालात की, कभी अपनी फीलिंग्स की। आपको लग सकता है कि आपके अंदर की आग को कोई बुझा रहा है। 2026 तक आते-आते, आप खुद से पूछेंगे मुझे असल में क्या चाहिए? शायद जो चीज कल तक अच्छी लगती थी, वो अब बोझ लगे। अब वक्त है बेवजह की हड़बड़ी छोड़ने का और समझदारी से लीडर बनने का।

कर्क: परिवार या अपना फ्यूचर—किधर जाऊं?

कर्क वालों के लिए ये वक्त इमोशनल रोलरकोस्टर बन सकता है। मंगल रूटीन बदलने, हेल्थ सुधारने या काम में बदलाव की तरफ धकेलेगा। वहीं शनि आपको बार-बार याद दिलाएगा भविष्य की प्लानिंग, पढ़ाई, या आध्यात्मिक मकसद भी ज़रूरी हैं। आप खुद को इस कशमकश में पाएंगे। दूसरों का ध्यान रखें या अपना विकास करें? 2026 की शुरुआत में आपको महसूस होगा कि दोनों नावों पर पैर रखकर अब नहीं चला जा सकता। पढ़ाई, जगह बदलना, या अपने विश्वासों को बदलना—कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। दिल भारी होगा, मगर फैसला लेना ज़रूरी है।

कन्या: रिश्तों का असली टेस्ट

मंगल-शनि की ये खींचतान आपके सबसे करीबी रिश्तों की असलियत सामने ला सकती है—चाहे वो प्यार हो, बिज़नेस पार्टनर हो या घरवाले। पुराने मसले फिर उभर सकते हैं। शनि आपसे मैच्योरिटी और गंभीरता की डिमांड करेगा, जबकि आप शायद अपनी ज़रूरतें बताने से डरें या विरोध झेलें। 2026 के दौरान, आपको साफ करना होगा—कौन आपकी तरक्की के साथ है, कौन सिर्फ आपकी एनर्जी खींच रहा है। अब सतही रिश्तों से काम नहीं चलेगा, आपको गहराई और स्थिरता चुननी होगी।

धनु: पहचान की लड़ाई

धनु राशि वालों के लिए ये पूरा खेल इर्द-गिर्द घूम रहा है। मंगल आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाएगा, पहचान बनाने की चाह जगाएगा। लेकिन मीन में शनि आपको बार-बार शक, परिवार की जिम्मेदारियों या पुराने इमोशनल पैटर्न में घसीटेगा। लगेगा जैसे अचानक बड़ा हो जाने की जरूरत है। 2025 में आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है, लेकिन 2026 तक आते-आते आप एक नई, मजबूत पहचान के साथ सामने आएंगे। अब आपको दूसरों की तारीफ की तलाश छोड़नी होगी, असल मजबूती और लचीलापन दिखाना होगा।

मीन: असलियत से सामना

मीन राशि में शनि पहले ही आपको परिपक्व बनने का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन जब मंगल उससे टकराएगा, तो आप खुद से भी उलझ सकते हैं। कभी थकावट, कभी कन्फ्यूजन—क्या चाहते हैं, ये भी साफ नहीं होगा। आपके सपने, टारगेट या इंट्यूशन अटक सकते हैं। मंगल आपको एक्शन के लिए उकसाएगा, लेकिन शनि बिना क्लैरिटी और कमिटमेंट के आगे नहीं बढ़ने देगा। 2026 में आपको अपने भ्रम, भागने की आदत या लोगों को खुश करने की ज़रूरत से आंख मिलानी पड़ेगी। बस, जल्दीबाज़ी छोड़िए और धैर्य के साथ अपने असली मकसद को पकड़िए।

