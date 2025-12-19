Vastu Tips: घर पर मोरपंख कहां रखना चाहिए? जानिए इसका वास्तु नियम

Adobe stock
Vastu Tips For Morpankh: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे नियमों बताए गए हैं। अगर हम इन नियमों का पालन सही तरीके से करते हैं तो हमारे परिवार और घर में सुख, समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र भगवान कृष्ण के प्रिय मोरपंख को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घर में मोरपंख होता है, उन लोगों को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसको रखने से घर में समृ्द्धि आती है। वास्तु शास्त्र में मोर पंख रखने की सही दिशा के बारे में बताया गया है, अगर हम इसको वास्तु के अनुसार रखते हैं तभी हमें इसका शुभ फल प्राप्त होगा। आइए जाने घर में मोर कहां- कहां रखा जा सकता है।
घर के मंदिर में
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मोरपंख जरूर रखना चाहिए। घर का मंदिर घर की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, इस स्थान पर मोरपंख रखने से भगवान कृष्ण सदा अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं और आपके परिवार में बरकत बनी रहती है। मंदिर में मोरपंख रखने से घर से कलह कलेश भी दूर होते हैं।
घर की तिजोरी में
आप अपने घर की तिजोरी में मोरपंख रख सकते हैं। तिजोरी में मोरपंख रखने से आपको कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। इसके अंदर मोरपंख रखने से मां लक्ष्मी की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहती है।
मुख्य द्वार पर
आप अपने घर के मुख्य द्वार की गेट पर मोरपंख लगा सकते हैं। मेन गेट पर मोरपंख लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। इसके साथ आपके घर का वातावरण शांत और शुद्ध बना रहेगा।
बेडरूम में मोरपंख
आप अपने बेडरूम में मोर पंख लगा सकते हैं। बेडरूम में मोरपंख रखने से आपके बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। इसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे बेडरूम में लगाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है।
वास्तु के अनुसार आप घर की दक्षिण- पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में मोरपंख लगा सकते हैं। मोरपंख लगाने के लिए इस दिशा को वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को मोरपंख उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं।
