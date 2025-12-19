Vastu Tips: घर पर मोरपंख कहां रखना चाहिए? जानिए इसका वास्तु नियम

Vastu Tips For Morpankh: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे नियमों बताए गए हैं। अगर हम इन नियमों का पालन सही तरीके से करते हैं तो हमारे परिवार और घर में सुख, समृद्धि आती है। वास्तु शास्त्र भगवान कृष्ण के प्रिय मोरपंख को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घर में मोरपंख होता है, उन लोगों को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसको रखने से घर में समृ्द्धि आती है। वास्तु शास्त्र में मोर पंख रखने की सही दिशा के बारे में बताया गया है, अगर हम इसको वास्तु के अनुसार रखते हैं तभी हमें इसका शुभ फल प्राप्त होगा। आइए जाने घर में मोर कहां- कहां रखा जा सकता है।