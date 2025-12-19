Weekly Tarot Reading :  टैरो साप्ताहिक राशिफल : राजयोग का कमाल: 21-27 दिसंबर के बीच इन 6 राशियों के खुलेंगे बंद किस्मत के ताले

Saptahik Tarot rashifal 21 To 27 December 2025 :(टैरो साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 दिसंबर 2025) : दिसंबर 2025 का यह आखिरी समय ज्योतिषीय और टैरो कार्ड्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 21 से 27 दिसंबर के इस सप्ताह में ग्रहों के सेनापति मंगल धनु राशि में रहते हुए 25 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। साथ ही, धनु राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र की युति से 'मंगलादित्य' और 'शुक्रादित्य' जैसे शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह सप्ताह कई राशियों के लिए लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के अंत और खुशियों के आगमन का संकेत दे रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल।