Vastu Tips for Attached Bathrooms: घर में है अटैच्ड बाथरूम? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलों वरना बढ़ जाएंगी परेशानियां

Vastu Tips for Attached Bathrooms: आजकल मॉडर्न इंटीरियर में अटैच्ड बाथरूम आराम, सुविधा और लग्जरी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन वास्तु के अनुसार इसकी सही जगह और सेटअप आपके बेडरूम की एनर्जी, नींद, सेहत और पैसों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर आपके बेडरूम से बाथरूम जुड़ा है, तो कुछ आसान वास्तु टिप्स आपकी स्पेस को पॉजिटिव और बैलेंस्ड बना सकते हैं।