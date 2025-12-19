Vastu Tips : खुद न खरीदें अपना पर्स, वरना खाली हो जाएगी तिजोरी! वास्तु नियमों से सुधारें अपनी गलती

पर्स से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान, वरना आ सकती है कंगाली (Pic Credit: Gemini)
Purse Vastu Astro Tips: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में पर्स को धन और माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। नियमों के अनुसार, खुद से कभी पर्स नहीं खरीदना चाहिए, वर्ना भारी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर इस लेख में वास्तु और ज्योतिष के अनुसार समझिए।
ज्योतिष के अनुसार, मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल ग्रह खर्च का कारक माना जाता है। वहीं, शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है। शनि ग्रह बाधा और रुकावट का संकेत देता है। इसके अलावा, अमावस्या या ग्रहण काल में नया पर्स खरीदना अशुभ होता है। माना जाता है कि, इन दिनों में पर्स खरीदने से पैसा नहीं टिकता है।
यदि आपने इन चीजों को पर्स में रखा है, तो तुरंत निकाल दें। माना जाता है कि, पर्स जितना साफ और व्यवस्थित होता है, उतनी ही आर्थिक उन्नति और धन-प्रवाह बढ़ता है।
(अस्वीकरणः यह लेख वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर लिखा गया है। हम इसकी सटीकता का दावा नहीं करते। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलें।)
