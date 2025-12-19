Vastu Tips : खुद न खरीदें अपना पर्स, वरना खाली हो जाएगी तिजोरी! वास्तु नियमों से सुधारें अपनी गलती

ज्योतिष के अनुसार, मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल ग्रह खर्च का कारक माना जाता है। वहीं, शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है। शनि ग्रह बाधा और रुकावट का संकेत देता है। इसके अलावा, अमावस्या या ग्रहण काल में नया पर्स खरीदना अशुभ होता है। माना जाता है कि, इन दिनों में पर्स खरीदने से पैसा नहीं टिकता है।