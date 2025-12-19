19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Vastu Tips : खुद न खरीदें अपना पर्स, वरना खाली हो जाएगी तिजोरी! वास्तु नियमों से सुधारें अपनी गलती

हर कोई अपना पर्स खुद ही खरीदता है, लेकिन वास्तु और ज्योतिष के अनुसार यह कंगाली का कारण बन सकता है। पर्स से जुड़े नियमों को इस लेख में पढ़िए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

image

Adarsh Ms Thakur

Dec 19, 2025

Purse Astro Vastu Tips

पर्स से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान, वरना आ सकती है कंगाली (Pic Credit: Gemini)

Purse Vastu Astro Tips: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में पर्स को धन और माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। नियमों के अनुसार, खुद से कभी पर्स नहीं खरीदना चाहिए, वर्ना भारी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर इस लेख में वास्तु और ज्योतिष के अनुसार समझिए।

पर्स किस दिन न खरीदें? | Purse Kis din Kharidna Chahiye

ज्योतिष के अनुसार, मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल ग्रह खर्च का कारक माना जाता है। वहीं, शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है। शनि ग्रह बाधा और रुकावट का संकेत देता है। इसके अलावा, अमावस्या या ग्रहण काल में नया पर्स खरीदना अशुभ होता है। माना जाता है कि, इन दिनों में पर्स खरीदने से पैसा नहीं टिकता है।

पर्स कैसा होना चाहिए? Kaisa Purse Kharidna Chahiye?

  • खाली पर्स किसी को भी गिफ्ट न करें। इससे पाने वाले व्यक्ति के जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।
  • फटा, पुराना और गंदा पर्स नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। ऐसा पर्स रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है।
  • काले और गहरे भूरे रंग के पर्स को शनि से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों के लिए यह रंग खर्चिला साबित हो सकता है।
  • पर्स में पुरानी रसीदें, दवाई या मृत व्यक्ति की फोटो रखना वास्तु दोष पैदा कर सकता है।

पर्स लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? Purse Vastu Astro Tips

  • पर्स को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
  • पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर या शमी की पत्तियां रखना शुभ होता है।
  • लाल या गुलाबी रंग का पर्स रखना सकते हैं। इसे समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है।
  • माना जाता है कि, पर्स खुद से न खरीदना चाहिए, बल्कि दूसरों से गिफ्ट लेना चाहिए।
  • नया पर्स लेते वक्त, सबसे पहले मां या किसी बुजुर्ग से एक सिक्का या नोट रखवाना चाहिए

पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए?

  • फटे या गंदे नोट रखने से बचें।
  • पुराने बिल और रसीदें नहीं रखना चाहिए।
  • पर्स में दवाइयां न रखें। जरूरी हो तो, बैग में ले जाना चाहिए।
  • पुरानी चाबियां और बेकार धातु की चीजें, टूटे पिन, बेकार सिक्के पर्स में न रखें।

यदि आपने इन चीजों को पर्स में रखा है, तो तुरंत निकाल दें। माना जाता है कि, पर्स जितना साफ और व्यवस्थित होता है, उतनी ही आर्थिक उन्नति और धन-प्रवाह बढ़ता है।

(अस्वीकरणः यह लेख वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर लिखा गया है। हम इसकी सटीकता का दावा नहीं करते। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलें।)

ये भी पढ़ें

Money Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी है यह चीज? पर्स से तुरंत निकाल दें, मां लक्ष्मी होंगी नाराज
वास्तु टिप्स
Money Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 05:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips : खुद न खरीदें अपना पर्स, वरना खाली हो जाएगी तिजोरी! वास्तु नियमों से सुधारें अपनी गलती

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips: घर पर मोरपंख कहां रखना चाहिए? जानिए इसका वास्तु नियम

Vastu Tips For Morpankh
धर्म/ज्योतिष

क्या घर में शनिदेव की मूर्ति रखना सही है? शास्त्र और ज्योतिष का सच

Shanidev Puja Vidhi
धर्म/ज्योतिष

रत्न ज्योतिष: ज्योतिष के 3 चमत्कारी रत्न, धारण करने के फायदे और जरूरी नियम

कौन सा रत्न बदलेगा आपकी किस्मत (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

घर की नेगेटिव एनर्जी को ऐसे पहचानें, इन उपायों से आएगी पॉजीटिव एनर्जी

Ghar Me Negative Energy Kaise Check Kare
वास्तु टिप्स

Vastu Tips: घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

vastu tips
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.