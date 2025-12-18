Vastu Tips: घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार का वास्तु शास्त्र में बहुत ही महत्व है। ये वो जगह होती हैं, जहां से आप कहीं आते जाते हैं। मेन गेट से केवल आपका ही आना जाना नहीं होता है, बल्कि इस जगह से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है। घर में मुख्य द्वार से ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है, इसलिए हमें इसे बनवाते समय वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। यदि हम इसे वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं बनवाते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं मुख्य द्वार की सही दिशा के बारे में क्या कहता है वास्तु शास्त्र।