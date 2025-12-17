Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर के आखिरी दिनों में इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता कुछ लोगों के लिए सच में खास रहने वाला है। जिन राशियों का नाम इस लिस्ट में आएगा, उनकी किस्मत अचानक से चमक उठेगी। इस वक्त, ब्रह्मांड में ऐसे बदलाव होंगे जो कुछ राशियों पर खूब मेहरबान रहेंगे। सिंह, धनु और वृषभ इन तीनों के लिए ये दिन काफी पॉजिटिव निकलेंगे। चलिए, एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से एक-एक करके जानते हैं कि किसे क्या मिलने वाला है।