Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर के आखिरी दिनों में इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Horoscope Last Week of December : दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता इन राशियों के लिए लेकर आएगा बड़ी खुशखबरी। ज्योतिषी शरद शर्मा से जानें सिंह, धनु और वृषभ राशि वालों के करियर और धन लाभ की सटीक भविष्यवाणी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 17, 2025

Lucky Zodiac Signs December 2025

Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर के अंत में इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता कुछ लोगों के लिए सच में खास रहने वाला है। जिन राशियों का नाम इस लिस्ट में आएगा, उनकी किस्मत अचानक से चमक उठेगी। इस वक्त, ब्रह्मांड में ऐसे बदलाव होंगे जो कुछ राशियों पर खूब मेहरबान रहेंगे। सिंह, धनु और वृषभ इन तीनों के लिए ये दिन काफी पॉजिटिव निकलेंगे। चलिए, एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से एक-एक करके जानते हैं कि किसे क्या मिलने वाला है।

सिंह

सिंह राशि वालों, आपने काफी मेहनत की है और अब समय आ गया है जब आपको उसका फल मिलेगा। ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपकी मेहनत सबको दिखेगी। और हाँ, प्यार की तलाश में हैं तो दिसंबर का आखिरी हफ्ता आपके लिए कोई स्पेशल इंसान लेकर आ सकता है। ये नया रिश्ता आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है।

धनु

धनु राशि के लोगों के लिए ये समय बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, अब वही आपकी मदद करेंगे। आपका वक्त अब पलटने वाला है, क्योंकि सूरज आपके ही घर में है। पैसों की दिक्कतें दूर होने लगेंगी, और आपके पास नए मौके आएंगे। पुराने रिश्तों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, उन लोगों को दोबारा अपनी जिंदगी में न आने दें जिन्होंने आपको दुख दिया था।

वृषभ

वृषभ राशि वालों, शुक्र और बुध की वजह से आपके लिए खूब मौका है चमकने का। ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या फैशन से जुड़े काम में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो यही सही वक्त है। अपने सपनों को सच करने के लिए ब्रह्मांड भी तैयार है, बस आपको खुद को सामने लाने की जरूरत है।

अभी के लिए कुछ आसान उपाय भी काम आ सकते हैं

  1. रोज 108 बार देवी लक्ष्मी का मंत्र जपें।
  2. पॉजिटिव दिनों में जर्नलिंग करें।
  3. अपनी ख्वाहिशों को हरे पेन से एक साफ कॉपी में लिखें।
  4. अपने रूलिंग प्लैनेट से जुड़े उपाय आजमाएं।

जो लोग इस लिस्ट में हैं, उनके लिए हम पहले से ही गुड लक विश करते हैं। यूनिवर्स आपको वो सब देने के लिए तैयार है जिसका आपने सपना देखा है। अब बस इंतजार कीजिए—और नए साल की शुरुआत ढेर सारी खुशियों से कीजिए।

Published on:

17 Dec 2025 06:52 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर के आखिरी दिनों में इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

