Aaj Ka Rashifal 18 December : 18 दिसंबर का राशिफल : मेष, वृषभ, मिथुन सहित 5 राशियों को आर्थिक लाभ के योग

Aaj Ka Rashifal 18 December : Aaj Ka Rashifal 18 December : आज का राशिफल 18 दिसंबर 2025 के अनुसार पौष मास का 14वां दिन है। आज मासिक शिवरात्रि है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनिवार का दिन कई राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा। इस दिन आपकी आमदनी, सामाजिक आर्थिक जीवन का क्या हाल रहेगा, जानने के लिए पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का राशिफल।