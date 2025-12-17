17 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : 18 दिसंबर टैरो कार्ड्स: वृषभ और सिंह को मिलेगा धन का उपहार, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन दिन सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। टैरो कार्ड की गणना के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है। कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरुरत है। (Daily Tarot Horoscope Thursday)

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Dec 17, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : 18 आज का राशिफल: मेष और धनु रखें सावधानी, टैरो कार्ड्स दे रहे हैं बड़े बदलाव के संकेत (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : आज 18 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य धनु राशि में विराजमान हैं। ग्रहों की यह स्थिति टैरो कार्ड्स के साथ मिलकर कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसरों के द्वार खोल रही है। जहां वृषभ और सिंह राशि के जातकों के लिए पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं मेष और धनु राशि वालों को आज अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आइए, टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल ARIES (March 21 – April 19) - The Emperor)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं की जड़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशान ही रहेंगे। आज आप निवेश को लेकर काफी विचार विमर्श करते देखे जाएंगे। आपको सलाह है कि इस विषय में समझदारी से विचार करें। साथ ही आज नए काम की शुरुआत से संबंधित प्लान पर विचार-विमर्श होगा।

वृषभ टैरो राशिफल TAURUS (April 20 – May 20) - The Hierophant

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहने वाले हैं। इतना ही नहीं आज आपको कोई अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही आज आपके प्रमोशन होने के योग भी बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी।

मिथुन टैरो राशिफल GEMINI (May 21 – June 20) - The Lovers:

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के अधिकारों में आज वृद्धि होगी। प्रबंधन से जुड़े हुए कार्य आपको सफलता दिलाएंगे। योजनाओं को बनाना और उनको सही ढंग से क्रियान्वित कराने पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आज आपको अपने साथ काम करने वालों की मदद से लाभ मिलेगा।

कर्क टैरो राशिफल CANCER (June 21 – July 22) - The Chariot

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज घर परिवार के सभी लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारियों को सलाह है कि आज अपने अनुभवों से लाभ लें और किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क करने से परहेज करें। व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए संपर्क सूत्र बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।

सिंह टैरो राशिफल LEO (July 23 – August 22) - Strength

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को खत्म करने के लिए रिसर्च की तरह अपना ध्यान फोकस करेंगे। आज नौकरीपेशा वर्ग के जातक अपने काम आसानी से पूरे कर लेंगे। आज आर्थिक मामलों में समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आसानी से आपको धन प्राप्ति होगी।

कन्या टैरो राशिफल VIRGO (August 23 – September 22) - The Hermit

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारी वर्ग के लोगों को आज कोई विशेष लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। इसके सहारे से सभी मुश्किलें कामों को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे। कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला टैरो राशिफल LIBRA (September 23 – October 22) - Justice

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है तुला राशि के जातकों के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। अपने दैनिक रूटीन को सही ढंग से फॉलो करके लक्ष्य प्राप्ति कर पाएंगे। धन संपत्ति और कमाई के मामले में दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सरकारी स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल SCORPIO (October 23 – November 21) - Death

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी योजना के अनुरूप कार्य को गति देने में आज कामयाबी मिलेगी। एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए प्लान बनाकर कार्य करेंगे। आर्थिक लिहाज से अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन चाहने वाले जातकों को भी लाभ होगा।

धनु टैरो राशिफल SAGITTARIUS (November 22 – December 21) - Temperance

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। हालांकि, आज प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को सरकारी कार्य पूरा करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आज आपको सलाह है कि आपको फिलहाल, आत्मसम्मान व अभिमान के फर्क को समझना बहुत जरूरी है।

Published on:

17 Dec 2025 04:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : 18 दिसंबर टैरो कार्ड्स: वृषभ और सिंह को मिलेगा धन का उपहार, जानें अपनी राशि का हाल

