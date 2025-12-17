Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : 18 दिसंबर टैरो कार्ड्स: वृषभ और सिंह को मिलेगा धन का उपहार, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : आज 18 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य धनु राशि में विराजमान हैं। ग्रहों की यह स्थिति टैरो कार्ड्स के साथ मिलकर कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसरों के द्वार खोल रही है। जहां वृषभ और सिंह राशि के जातकों के लिए पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं मेष और धनु राशि वालों को आज अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आइए, टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।