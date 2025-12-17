Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : 18 दिसंबर टैरो कार्ड्स: वृषभ और सिंह को मिलेगा धन का उपहार, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : 18 आज का राशिफल: मेष और धनु रखें सावधानी, टैरो कार्ड्स दे रहे हैं बड़े बदलाव के संकेत (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Tarot Rashifal 18 December 2025 : आज 18 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य धनु राशि में विराजमान हैं। ग्रहों की यह स्थिति टैरो कार्ड्स के साथ मिलकर कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसरों के द्वार खोल रही है। जहां वृषभ और सिंह राशि के जातकों के लिए पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं मेष और धनु राशि वालों को आज अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आइए, टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं की जड़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशान ही रहेंगे। आज आप निवेश को लेकर काफी विचार विमर्श करते देखे जाएंगे। आपको सलाह है कि इस विषय में समझदारी से विचार करें। साथ ही आज नए काम की शुरुआत से संबंधित प्लान पर विचार-विमर्श होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहने वाले हैं। इतना ही नहीं आज आपको कोई अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही आज आपके प्रमोशन होने के योग भी बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के अधिकारों में आज वृद्धि होगी। प्रबंधन से जुड़े हुए कार्य आपको सफलता दिलाएंगे। योजनाओं को बनाना और उनको सही ढंग से क्रियान्वित कराने पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आज आपको अपने साथ काम करने वालों की मदद से लाभ मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज घर परिवार के सभी लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारियों को सलाह है कि आज अपने अनुभवों से लाभ लें और किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क करने से परहेज करें। व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए संपर्क सूत्र बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक अपने कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को खत्म करने के लिए रिसर्च की तरह अपना ध्यान फोकस करेंगे। आज नौकरीपेशा वर्ग के जातक अपने काम आसानी से पूरे कर लेंगे। आज आर्थिक मामलों में समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आसानी से आपको धन प्राप्ति होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारी वर्ग के लोगों को आज कोई विशेष लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। इसके सहारे से सभी मुश्किलें कामों को भी आप आसानी से पूरा कर लेंगे। कमाई के लिए दिन अच्छा रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है तुला राशि के जातकों के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। अपने दैनिक रूटीन को सही ढंग से फॉलो करके लक्ष्य प्राप्ति कर पाएंगे। धन संपत्ति और कमाई के मामले में दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सरकारी स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी योजना के अनुरूप कार्य को गति देने में आज कामयाबी मिलेगी। एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए प्लान बनाकर कार्य करेंगे। आर्थिक लिहाज से अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन चाहने वाले जातकों को भी लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को अपने सभी कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। हालांकि, आज प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को सरकारी कार्य पूरा करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आज आपको सलाह है कि आपको फिलहाल, आत्मसम्मान व अभिमान के फर्क को समझना बहुत जरूरी है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए आज यात्रा की संभावनाएं बन रही हैं। कार्यक्षेत्र में अपने पराक्रम के बल पर सभी मुश्किलों को पार करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में आपको कामयाबी हासिल होगी। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। धन लाभ के लिए भी दिन बहुत अच्छा है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की बातचीत में आज एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। समाज और कार्यक्षेत्र में लोग आपके आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे। आपने जो पिछले समय में धन निवेश किया था वह आज आपके लिए फलदायी रहेगा क्योंकि, आपको पुराने निवेश से धन लाभ प्राप्त होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपकी आभा में वृद्धि होगी। आप सबके लिए बराबर से सोच कर सब के लाभ के लिए काम करेंगे। आर्थिक लिहाज से भी समय अच्छा है।
