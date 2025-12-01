Mangalwar Vrat Rules : मंगलवार व्रत का सही तरीका: 5 गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए

Mangalwar Vrat Rules : हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बहुत खास माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूरे विधि- विधान और सच्चे मन से व्रत रखें व पूजा करें, जिससे बजरंगबली जी को खुश किया जा सकता है। मान्यता है कि पूजा और व्रत के साथ बूंदी के लड्डू, फल, मिठाई और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाया जाता है। व्रत करने से जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं और रुके हुए काम भी बन जाते हैं। आइए जानें मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा के सही तरीके, सावधानियां और उनके अनेकों लाभ।