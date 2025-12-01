Mangalwar Vrat Rules : मंगलवार व्रत का सही तरीका: 5 गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए

Mangalwar Vrat Rules : मंगलवार व्रत के लिए अपनाएं सही विधि (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Mangalwar Vrat Rules : हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बहुत खास माना जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूरे विधि- विधान और सच्चे मन से व्रत रखें व पूजा करें, जिससे बजरंगबली जी को खुश किया जा सकता है। मान्यता है कि पूजा और व्रत के साथ बूंदी के लड्डू, फल, मिठाई और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाया जाता है। व्रत करने से जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं और रुके हुए काम भी बन जाते हैं। आइए जानें मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा के सही तरीके, सावधानियां और उनके अनेकों लाभ।
मंगलवार व्रत के कुछ खास नियम होते हैं यदि इनका पालन न किया जाए तो भगवान नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए व्रत करने वालों को ये खास सावधानी रखनी चाहिए।
जिस व्यक्ति ने मंगलवार के दिन व्रत रखा है उसे दिनभर बस फलाहार करना चाहिए और खाना केवल शाम को और शुद्ध ही करना चाहिए। खाने में तला-भुना, प्याज-लहसुन या तामसिक( जैसे कि-मांस, शराब, बासी या दोबारा गर्म ) खाना बिलकुल नहीं खाना चाहिए।
माना जाता है कि मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। मंगल देव हनुमान जी का पसंदीदा लाल रंग है इसलिए मंगलवार को लाल रंग पहनना सबसे शुभ माना जाता है जो लक भी लेकर आता है।
लोगों की आस्था है कि मंगलवार को बाल और नाखून भूलकर भी नहीं काटने चाहिए । अगर ऐसा कोई करता है तो मंगल देव उससे नाराज होते हैं और जीवन में समस्याएं आ सकती हैं।
इस दिन किसी भी बुजुर्ग, महिला या परिवार के सदस्यों से बिलकुल भी झगड़ा न करें। न ही इस दिन मन में नेगेटिव थॉट्स लाएं खास कर वह व्यक्ति जिसने व्रत रखा है। माना जाता है कि इससे व्रत का फल आधा हो जाता है और कामों में रुकावट भी आती है।
