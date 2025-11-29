Weekly Horoscope 30 November To 6 December 2025 : गुरु-मंगल-राहु का महापरिवर्तन! 6 राशियों के जीवन में आएगी धन, प्रेम और सफलता की बहार

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार में शुभता बनी रहेगी और आप मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपके भीतर अपने करियर-कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने की लालसाएं जागेंगी और आप इस दिशा में बेहतर प्रयास भी करते नजर आएंगे। आपके सपनों को साकार करने में आपके इष्टमित्र भी काफी मददगार साबित होंगे। आपके सबसे बड़े लाभ स्वजनों के माध्यम से प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार जाने वाला है। आफिस में आपका दबदबा कायम रहेगा। सीनियर आपके कामकाज से प्रसन्न होकर कोई अहम जिम्मेदारी आपको सौंप सकती है। आपके प्रभाव क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए वित्त निवेश, पूंजी बढ़ना पहली प्राथमिकता रहेगी। अपने कारोबार में मनचाही प्रगति और लाभ पाने के लिए आप अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।