Weekly Horoscope 30 November To 6 December 2025 : गुरु-मंगल-राहु का महापरिवर्तन! 6 राशियों के जीवन में आएगी धन, प्रेम और सफलता की बहार

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल: 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025: (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Weekly Horoscope 30 November To 6 December 2025 : साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 : दिसंबर का पहला हफ्ता कई राशियों के लिए काफी खास रहने वाला है। इस हफ्ते गुरु बृहस्पति, राहु और मंगल अपनी जगह बदलने जा रहे हैं, तो जाहिर है, कई शुभ योग बनेंगे। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास के मुताबिक, 1 से 7 दिसंबर के बीच राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में साफ तौर पर प्रवेश करेंगे। 3 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में रहते हुए ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में पहुंचेंगे। फिर 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक में और 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में दस्तक देंगे। राहु इस दौरान कुंभ, केतु सिंह और शनि मीन राशि में रहेंगे।
डा. अनीष व्यास के अनुसार इन ग्रहों की हलचल से कई राशियों के लिए नौकरी और बिजनेस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो जानते हैं तुला , वृश्चिक , धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल।
अब इस हफ्ते बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो बुध-शनि के मिलन से नवपंचम, शनि के मार्गी रहते विपरीत राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेंगे। इसके अलावा बुधादित्य, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी इस हफ्ते बन रहे हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आप यदि अपने समय, ऊर्जा और धन आदि का प्रबंधन करके चलते हैं तो आप जीवन में आने वाली तमाम तरह की परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक विवाद आपकी चिंता का कारण बनेगा। घर के किसी प्रिय व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है। इस दौरान स्वजनों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि मतभेद मनभेद न बनने पाए।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने काम में लापरवाही बरतने से बचना होगा अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। यह समय आपकी सेहत के भी विपरीत रहने वाला है। ऐसे में किसी भी रोग के उभरने पर उसकी अनदेखी न करें और समय पर इलाज करवाएं अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक काटने पड़ सकते हैं।
आर्थिक दृष्टि से यह समय थोड़ा कठिन रहने वाला है। बेवजह की चीजों पर पैसा खर्च होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। लव लाइफ को सुखमय बनाए रखने के लिए उसका बेवजह प्रदर्शन करने से बचें और रिश्ते की मर्यादा बनाए रखें।
उपाय: गुरुवार के दिन किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस पूरे सप्ताह आप स्वजनों के साथ मौज-मस्ती करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर दोनों आप पर मेहरबान रहेंगे। इस सप्ताह आपके द्वारा किये गये प्रयास सफल होंगे और आपको कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप बेरोजगार हैं और आप लंबे समय से नौकरी के लिए भटक रहे थे तो आपकी यह मुराद इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। यदि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और चुनौतियों से नहीं घबराते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता मिल सकती है।
सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभता लिए हुए है। इस दौरान आपका बाजार अथवा किसी योजना में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको क्रोध अथवा असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है।
वृश्चिक राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए एक-दूसरे पर संदेह करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। घर-परिवार का माहौल अच्छा बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा बर्ताव करें।
उपाय: मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़-चना खिलाएं।
धनु राशि के जातकों को अपने गोल्डन समय का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस सप्ताह आपको लंबे समय बाद वो अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आप बेकरार बैठे हुए थे। इस सप्ताह आपके संगी-साथी आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में रोजी-रोजगार के सिलसिले में की गई यात्रा अत्यंत ही सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।
सप्ताह के पूर्वार्ध में धन-धान्य और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि प्रापर्टी को लेकर आपको अपने परिवार वालों के साथ कोई विवाद चल रहा था तो उसका आपसी सहमति से समाधान निकल आएगा। सप्ताह के मध्य में आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस दौरान संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। इस सप्ताह भाग्य का सहयोग मिलने के कारण आपको सभी कार्यों वांछित सफलता प्राप्त होगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। व्यवसाय के लिए
सप्ताह के उत्तरार्ध का समय शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। आय के स्रोत बढ़ेगे। हालांकि सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च भी खूब होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। आपसी विश्वास बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार में शुभता बनी रहेगी और आप मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपके भीतर अपने करियर-कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने की लालसाएं जागेंगी और आप इस दिशा में बेहतर प्रयास भी करते नजर आएंगे। आपके सपनों को साकार करने में आपके इष्टमित्र भी काफी मददगार साबित होंगे। आपके सबसे बड़े लाभ स्वजनों के माध्यम से प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार जाने वाला है। आफिस में आपका दबदबा कायम रहेगा। सीनियर आपके कामकाज से प्रसन्न होकर कोई अहम जिम्मेदारी आपको सौंप सकती है। आपके प्रभाव क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए वित्त निवेश, पूंजी बढ़ना पहली प्राथमिकता रहेगी। अपने कारोबार में मनचाही प्रगति और लाभ पाने के लिए आप अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह सुखद रहने वाला है। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। माता-पिता का आप पर पूरा स्नेह और आशीर्वाद बरसेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने इष्टमित्रों की मदद से अपनी तमाम मुश्किलों को दूर करके अपने अधूरे कार्य को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। जो कारोबार बीते कुछ समय से रेंग-रेंग कर चल रहा था उसमें अचानक से गति आ जाएगी और बाजार में आप दोबारा से अपनी साख बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि अभी आपको बेहद संभलकर अपने कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता बनी रहेगी। जोश में आकर होश खोने से बचें और भूलकर भी जोखिम भरे निवेश करने की गलती न करें।
इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है तो आपको इस सप्ताह सुलह-समझौते से उसका समाधान निकल सकता है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से आपके रिश्तेदार, बच्चे और बुजुर्गों से जुड़े मामले आपको व्यस्त रखेंगे। परिवार में सामंजस्य और एकता बनी रहेगी। आपका खुशनुमा और लोगों के साथ गर्मजोशी से मिलने का नजरिया लोगों को बहुत पसंद आएगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ढेर सारी सफलताएं और खुशियां लिए हुए है। इस सप्ताह आपका अधिकांश समय स्वजनों और इष्टमित्रों के साथ हंसी-खुशी बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आपका प्रभावी लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।
इस सप्ताह आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। यदि आप लंबे समय से किसी स्थान विशेष पर तबादले अथवा पद विशेष को पाने के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह के अंत तक आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।
सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा ज्यादा व्यस्तता लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी पैतृक संपत्ति, भूमि-भवन आदि से जुड़े मामले में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के प्रति अत्यधिक संवदेनशील बने रहेंगे और उनकी हर खुशियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग