Tarot Rashifal 3 January 2026 : टैरो राशिफल : कुंभ राशि वालों को मिलेगी पदोन्नति, मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका शनिवार

Saturday Horoscope : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें 3 जनवरी 2026 का भविष्यफल। मेष को मिलेगी सफलता, वृषभ के लिए चुनौतियां और कुंभ के लिए पदोन्नति के योग। पढ़ें अपनी राशि का हाल। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों दैनिक का टैरो भविष्यफल।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 02, 2026

Tarot Rashifal 3 January 2026 :

Tarot Rashifal 3 January 2026 : टैरो राशिफल 3 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Rashifal 3 January 2026 : नया साल 2026 अपने साथ नई ऊर्जा और संभावनाएं लेकर आया है। आज 3 जनवरी 2026 के लिए प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा कार्ड्स के माध्यम से बता रही हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आया है। क्या आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलेगी या आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है? टैरो कार्ड्स की यह रहस्यमयी दुनिया मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सटीक मार्गदर्शन प्रदान करती है। आइए जानते हैं आज के सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं।

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धियां लेकर आएगा। आज कार्यस्थल पर आपको विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा और प्रभावशाली रहने वाला है। आर्थिक रूप से दिन बहुत ही संतुलित रहने वाला है। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने का मौका मिलेगा।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको काफी परिवर्तन की जरूरत पड़ सकती है। उम्मीदों के अनुसार, सफलता नहीं मिलने वाली हैं जिससे मन थोड़ा निराश हो सकता है। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कोशिश करें की आप अपने बजट बनाए इसके बाद ही काम करें।

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर अपने जगह और अपनी स्थिति बनाकर रखने के लिए थोड़ा कूटनीति का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन वाणी पर थोड़ा काबू रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि, इस समय जरूरत से अधिक आधिकारिक शब्दों का प्रयोग करने से विवाद खड़ा हो सकता है। संतान से जुड़े मामलों में आपको काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है।

Watch Video : आज का राशिफल, शनिवार, 3 जनवरी 2026

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज के दिन अपनी पोजीशन बचाकर रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। आप काम की बारीकियों पर विशेष ध्यान देंगे और फालतू चीजों को दिनचर्या से हटाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। निवेश करने के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। आज आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। यह प्रयास आपके बौद्धिक विकास में सहायक होगा। वहीं, आज आप अपनी प्रतिभा और गुणों को प्रदर्शित कर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज आप कहीं निवेश कर सकते हैं जिसे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातक आज अपनी बुद्धिमानी और तर्कशक्ति से कार्यक्षेत्र में सफलता पाएंगे। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और धन लाभ मिलेगा। लेकिन, हो सकता है कि कार्यस्थल और परिवार में आपको अपेक्षित मान सम्मान न मिल पाने के कारण आपको असंतोष रह सकता है। आपको सलाह है कि धैर्य बनाकर रखें तो आपको जल्द ही सफलता मिल सकती है।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों को आज अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। परिचितों से हुए संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े लोगों के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। निवेश के मामलों में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक स्तर पर मान सम्मान दिलाने वाला साबित होगा। आप अपनी क्षमता और अधिकारिक वाणी का उपयोग करके दूसरों से काम निकलवाने में सफल रहेंगे। पारिवारिक सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धन निवेश करने से आपको जल्द ही लाभ मिल सकता है।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज एक अलग पहचान बनाने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। आपका आत्मविश्वास भी चरम पर रहेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से सफलता की संभावना मजबूत होगी। आज लोग आपकी उपलब्धियों से प्रभावित होंगे। धन के क्षेत्र में लाभ होगा।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज कामकाज में ज्यादा भागदौड़ करने के बजाए खुद को आराम देंगे। साथ ही आज आप अपनी ऊर्जा को दोबारा संचित करके अपने सभी काम समय से पूर्ण कर लेंगे। प्रतिस्पर्धा की भावना से दूरी बनाएंगे। फिलहाल, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पदोन्नति और मान सम्मान प्राप्त करने का समय है। सामाजिक स्तर पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। लंबे समय से जिस शुभ समाचार की प्रतीक्षा थी। वह आपको आज मिल सकता है। नई साझेदारी शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ साबित होगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपके अधिकारी आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। कला या रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

Published on:

02 Jan 2026 03:59 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 3 January 2026 : टैरो राशिफल : कुंभ राशि वालों को मिलेगी पदोन्नति, मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका शनिवार

