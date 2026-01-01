Das Mahavidya Mantras : दश महाविद्या की गुप्त साधना : रोग, शत्रु और धन संकट से मुक्ति के शक्तिशाली मंत्र

अब, जो लोग भगवान शिव को गुरु मानकर साधना करते हैं, उनके लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। आचार्य शैलेश तिवारी ने यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा , मेरी मानिए, अगर कोई बड़ी परेशानी में है, कोई रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, या फिर शत्रु बार-बार परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में मां धूमावती की शरण लें। मां धूमावती वैधव्य स्वरूपा हैं, उनके भैरव नहीं हैं, और ये वही देवी हैं जिन्होंने खुद भगवान शिव को भी निगल लिया था। उनका रंग धुंए जैसा है। मां धूमावती का मंत्र—“धूम धूम धूमावती स्वाहा”—सबसे सरल है। ये मंत्र बोलना बेहद आसान है। अगर कोई इस मंत्र का जप करता है, तो उसे तुरंत लाभ मिलता है।