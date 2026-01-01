Das Mahavidya Mantras : दश महाविद्या की गुप्त साधना : रोग, शत्रु और धन संकट से मुक्ति के शक्तिशाली मंत्र

Das Mahavidya Mantras : बिना दीक्षा मंत्र निष्फल क्यों होते हैं? दश महाविद्या की साधना, सरल मंत्र और उनके चमत्कारी लाभ विस्तार से पढ़ें। (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Das Mahavidya Secrets : दश महाविद्या असल में गुप्त विद्याएं हैं। ये साधारण विद्या नहीं है, और बिना दीक्षा के, कोई भी इनके मंत्रों का जप करे तो उसका उतना असर नहीं होता। आम लोगों के बीच, दश महाविद्या की जो दसों देवियां हैं—मां काली, मां तारा, मां धूमावती, मां त्रिपुरेश्वरी, मां चिन्नमस्ता, मां बगलामुखी, मां कमला, मां शोडशी—इन सबको प्रसन्न करने का सीधा तरीका है मंत्र जप। लेकिन शर्त यही है कि आपको दीक्षित होना जरूरी है। बिना दीक्षा के, मंत्र का उच्चारण भी सही नहीं आता, और उसका उतना फल भी नहीं मिलता।
अब, जो लोग भगवान शिव को गुरु मानकर साधना करते हैं, उनके लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। आचार्य शैलेश तिवारी ने यूट्यूब पॉडकास्ट में कहा , मेरी मानिए, अगर कोई बड़ी परेशानी में है, कोई रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, या फिर शत्रु बार-बार परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में मां धूमावती की शरण लें। मां धूमावती वैधव्य स्वरूपा हैं, उनके भैरव नहीं हैं, और ये वही देवी हैं जिन्होंने खुद भगवान शिव को भी निगल लिया था। उनका रंग धुंए जैसा है। मां धूमावती का मंत्र—“धूम धूम धूमावती स्वाहा”—सबसे सरल है। ये मंत्र बोलना बेहद आसान है। अगर कोई इस मंत्र का जप करता है, तो उसे तुरंत लाभ मिलता है।
इसी तरह, अगर कोई शत्रु, मुकदमे या कोर्ट-कचहरी की भागदौड़ से परेशान है, तो दतिया में मां बगलामुखी के दर्शन करें। वैसे तीन प्रमुख शक्तिपीठ हैं—दतिया, नलखेड़ा और हिमाचल का बनखंडी—इनमें से किसी भी जगह मां बगलामुखी के दर्शन मिल सकते हैं। और उनका महामंत्र है—“ओम ह बगलामुखी सर दुष्ट नाम वाच मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल किल बुद्धिम विनाशायम ओम फट स्वाहा।” अगर आप पीला वस्त्र पहनकर, हल्दी की माला लेकर, पीले आसन पर बैठकर, पूरी सात्त्विकता और ब्रह्मचर्य के साथ, रात 9 से 1 बजे के बीच, नौ या चालीस रात तक इस मंत्र का जप करें, तो भी जल्दी फल मिलता है।
अगर कोई पैसा-पैसा करके परेशान है, तो मैं एक छोटा-सा त्रक्षरी मंत्र बता रहा हूं—“ओम श्री शय नमः।” इस मंत्र का अगर सच्चे मन से जप करें, तो मां त्रिपुरसुंदरी, जो दश महाविद्या की देवी हैं, जल्दी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक रूप से मजबूती देती हैं। इसे बस एक बार आजमा लीजिए, खुद फर्क महसूस होगा—घर खाली है तो भर जाएगा, साइकिल चला रहे हैं तो गाड़ी घर आ जाएगी, ये मेरा दावा है। कई लोग मुझे सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उनका अनुभव भी यही है। इस मंत्र का जप करें, और देखिए कमाल।
साभार : FM NEWS
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
