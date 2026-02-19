Phulera Dooj 2026 : साल का सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त फुलेरा दूज, जानें अभिजीत मुहूर्त का समय , क्या करें इस दिन

फुलेरा दूज (Phulera Dooj) का अर्थ है फूलों का दिन। मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली थी। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार प्रेम और खुशहाली का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे दिन दोषरहित ऊर्जा रहती है, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। यानी शादी-ब्याह से लेकर गृह प्रवेश तक, हर मांगलिक कार्य के लिए यह दिन सर्वोत्तम है।