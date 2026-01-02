2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Weekly Tarot Rashifal : टैरो कार्ड भविष्यवाणी: तुला से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी का समय?

Saptahik Tarot Rashifal 4 To 10 January 2026 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें 4 से 10 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल। जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स।

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Jan 02, 2026

Weekly Tarot Rashifal 4 To 10 January 2026 : नया साल 2026 अपने साथ नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। जनवरी के इस पहले पूर्ण सप्ताह (4 से 10 जनवरी) में ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स का संकेत आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं—करियर, प्रेम और स्वास्थ्य—पर क्या प्रभाव डालेगा? टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कार्ड्स की गणना के आधार पर सटीक भविष्यवाणियां साझा की हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह आपकी अंतरात्मा और कार्ड्स आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Tula Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मनिर्भरता का है। फैसले लेते समय खुद पर भरोसा रखें और अपनी अंतरात्मा की सुनें। सही रास्ता आपको खुद-ब-खुद दिखाई देगा। रिश्तों में भी आपकी समझदारी काम आएगी।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आत्मविश्वास इस सप्ताह बढ़ेगा और नए मौके मिलेंगे। काम में सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन में खुशी और प्यार का माहौल रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वालों को इस सप्ताह नए विचार और दिशा मिल सकती है। पुराने मामलों को पीछे छोड़कर नए नजरिए से चीजों को देखें। किसी पुराने विचार या आदत में बदलाव करके आप नई राह पर चल सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें।

कैसा रहेगा साल 2026 ? ये बदलाव चौंका देंगे

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Makar Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह संयम और संतुलन का है। अपने विचारों और कामों में संतुलन बनाए रखें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, सही समय पर फैसले लें। काम और रिश्तों में समझदारी से काम लें।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ उलझन भरा हो सकता है। आपके विचार और भावनाएं आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। स्थिति साफ होने में समय लगेगा।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स के मुताबिक मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय दिल और दिमाग दोनों की सुनें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय निकालें। यह समय सोच-समझकर फैसले लेने का है।

