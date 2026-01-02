Weekly Tarot Rashifal : टैरो कार्ड भविष्यवाणी: तुला से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी का समय?

Weekly Tarot Rashifal 4 To 10 January 2026 : नया साल 2026 अपने साथ नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। जनवरी के इस पहले पूर्ण सप्ताह (4 से 10 जनवरी) में ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स का संकेत आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं—करियर, प्रेम और स्वास्थ्य—पर क्या प्रभाव डालेगा? टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कार्ड्स की गणना के आधार पर सटीक भविष्यवाणियां साझा की हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह आपकी अंतरात्मा और कार्ड्स आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं।