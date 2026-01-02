Surya Shukra Yuti: नये साल पर बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, इन राशियों पर होगी धन वर्षा

Surya Shukra Yuti: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन और वैभव का कारक माना जाता है। वहीं सूर्य ग्रह को साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है। जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह एक साथ एक राशि में विराजमान होते हैं तो उस समय शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होता है। शुक्रादित्य राजयोग को बहुत ही शुभ माना गया है। ये राजयोग बहुत अत्यंत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस साल जनवरी के महीने में सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और शुक्र के एक ही राशि में होने से इस उत्तम राजयोग का निर्माण होगा। इन दोनों की युति से कुछ राशिवालों को बहुत ही लाभ हो सकता है। ऐसे में आइए जानें नये साल में शुक्रादित्य राजयोग से किन राशि वालों को फायदा होगा।