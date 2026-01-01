Shukra Gochar 2026: जनवरी के महीने में शुक्र ग्रह करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल जाएगी किस्मत

Shukra Gochar 2026: जनवरी के महीने में बहुत सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन्हीं में से एक ग्रह शुक्र ग्रह भी इस महीने में गोचर करने वाले हैं। वर्तमान समय में शुक्र ग्रह धनु राशि में विराजमान हैं, लेकिन 13 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र के मकर राशि में गोचर करने का प्रभाव हर एक राशि के जातक पर पड़ने वाला है। शुक्र ग्रह को ज्योति शास्त्र के अंतर्गत धन और वैभव का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, उन लोगों को जीवन में बहुत तरक्की मिलती है। शुक्र गोचर से कुछ राशि के जातक को बहुत फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं किन राशिवालों को मिलेगा लाभ।