धर्म/ज्योतिष

Shukra Gochar 2026: जनवरी के महीने में शुक्र ग्रह करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल जाएगी किस्मत

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति मजबूत होने से जातक को धन का लाभ प्राप्त होता है। जनवरी के महीने में शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ होगा।

भारत

Religiondesk

jayanti jha

Jan 01, 2026

Shukra Gochar 2026

Shukra Gochar 2026: जनवरी के महीने में बहुत सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन्हीं में से एक ग्रह शुक्र ग्रह भी इस महीने में गोचर करने वाले हैं। वर्तमान समय में शुक्र ग्रह धनु राशि में विराजमान हैं, लेकिन 13 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र के मकर राशि में गोचर करने का प्रभाव हर एक राशि के जातक पर पड़ने वाला है। शुक्र ग्रह को ज्योति शास्त्र के अंतर्गत धन और वैभव का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, उन लोगों को जीवन में बहुत तरक्की मिलती है। शुक्र गोचर से कुछ राशि के जातक को बहुत फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं किन राशिवालों को मिलेगा लाभ।

इन राशियों को होगा लाभ

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातक को शुक्र गोचर से बहुत ही लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी । इसके साथ ही आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इस समय आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा।

कर्क राशि
कर्क राशि के जातक के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। अगर आप लंबे समय से किसी बिमारी से परेशान हैं तो आपको उससे निजात मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो भी जल्द पूरा हो सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं।

कन्या राशि
कन्या राशि वालों की कुंडली में शुक्र ग्रह पांचवें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में गोचर करने से आपको धन का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही आपके काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों को भी इस दौरान मुनाफा हो सकता है। धन अर्जित करने में आप सफल हो सकते हैं।

तुला राशि
तुला राशि वालों की कुडंली में शुक्र ग्रह चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र के मकर राशि में प्रवेश करने से आपके आय में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ आपके पास काम के नये- नये अवसर आ सकते हैं। सेहत में सुधार हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। नया बिज़नेस करने के आपको अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

01 Jan 2026 03:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Gochar 2026: जनवरी के महीने में शुक्र ग्रह करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल जाएगी किस्मत

