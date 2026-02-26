Masik Rashifal March 2026: मासिक राशिफल मार्च 2026: चंद्र ग्रहण का असर, तुला से मीन तक किसे होगा लाभ?

Masik Rashifal March 2026: मार्च 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस माह ग्रहों की विशेष स्थिति और सिंह राशि में लगने वाला वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि में पंचग्रही योग का निर्माण, मीन राशि में शनि-सूर्य-शुक्र का त्रिग्रही संयोग और गुरु का नवपंचम राजयोग कई लोगों के करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा। 3 फरवरी से शुरू हुए चंद्र ग्रहण के प्रभाव की छाया मार्च तक बनी रहेगी, जिसका असर विशेष रूप से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर दिखाई देगा। कुछ राशियों को अचानक लाभ और अवसर मिलेंगे, तो कुछ को धैर्य और संयम से काम लेना होगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मार्च 2026 का विस्तृत मासिक राशिफल।