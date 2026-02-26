Aaj Ka Rashifal 27 February: राशिफल 27 फरवरी 2026: आमलकी एकादशी पर किस राशि को मिलेगा लाभ? पढ़ें मेष से मीन तक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 27 February : राशिफल 27 फरवरी 2026: (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Rashifal 27 February 2026: राशिफल 27 फरवरी 2026: आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डाल रही है। कुछ राशियों को करियर और धन में लाभ होगा तो कुछ को प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलेंगी। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल।
आज आपका दिन आपके अपनों के लिए खुशिया लाने वाला है। आपको अपनी समस्त परेशानियों का आज सलूशन आज मिल जायेगा। आज जीवनसाथी आपके लिए कुछ ख़ास करने का प्लान बना सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जॉब का ऑफर आयेगा।किसानों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, फसल की पैदावार अच्छी होगी। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में बोलबाला होगा।
आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपको कुछ नयी बातें सीखने को मिलेगी। इस राशि के जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम के लिये तारीफ मिलेगी। आपको किसी समस्या को सुलझाने का तुरंत रास्ता मिल जायेगा। आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आज आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। बिजनेसमैन को अच्छा-खासा फायदा होगा, अपने बिजनेस को आगे बढाने की सोचेंगे।इस राशि के बच्चों की पढ़ाई में रूचि रहेगी।आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा
आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी, जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी।घर परिवार के साथ आज ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। अपने बड़ों की बात आज ध्यानपूर्वक सुनें, जो आगे चलकर आपके लिए कारगर साबित होगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, आज मनमाफिक लाभ होगा। छात्र आज किसी प्रोजेक्ट को पूरी रूचि से पूरा करेंगे। आपके रुके हुए काम आज पूरे हो जायेंगे।
आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लाने वाला है।आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है। इस राशि के जिन लोगोंका स्टेशनरी का बिजनेस है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे।पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी।माता- पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा। आज आपके घर पर कोई रिलेटिव आ सकता है। सेहत के मामले में आपका दिन बेहतर बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी।
आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है।इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों को आज नई उपलब्धियां प्राप्त होगी। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आपके आसपास पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा। फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। मंदिर की साफ- सफाई में अपना सहयोग कर सकते हैं।
आज आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे।आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आज आपको फिजूल की बातों में पड़ने से बचना चाहिए। आपकी सेहत में कुछ उतार- चढ़ाव बना रहेगा। तली-भुनी चीजें खाने से आपको बचना चाहिए, अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, स्वास्थ्य फिट रहेगा। आपके कुछ खास काम में आज रुकावट आ सकती है, लेकिन शाम तक काम पूरा हो जायेगा। इस राशि की महिलाये ऑनलाइन योगा की ट्रेनिंग सीख सकती हैं।
आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। संतान के साथ संबंधों में मजबूती आयेगी। पैतृक सम्पति आज आपको मिल सकती है। पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे।कॉमर्स फील्ड के छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आप अपने परिवार वालों को नई डिश बनाकर खिला सकते हैं जिससे आपके परिवार में ख़ुशी का माहौल बना रहेगा।
आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपका विरोध करने वाले लोग भी आपके काम की सराहना देंगे। मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। आज सगे सम्बन्धियों से आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी।पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता मिलेगी। इस राशि के लोग जो लोग होम डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, उनको मेहनत के उपरांत ही सफलता के योग हैं। टेंशन फ्री रहने के लिए आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं।
आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। विरोधी आपके धैर्य को देखकर हार मानेंगे।जो लोग फ्रेशर हैं, उनकी अच्छी जॉब लगेगी। आर्थिक रूप से आ रही कठिनाइयों से आपको निजात मिलेगी।फ्रीलान्स कंटेंट राइटिंग कर रहे लोगों की काम में तरक्की होगी।स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। किसी करीबी से शुभ समाचार मिलेगा।माताएं अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए कुछ कठोर कदम उठाएंगी। विद्यार्थियों को स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं।
