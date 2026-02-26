Aaj Ka Rashifal 27 February: राशिफल 27 फरवरी 2026: आमलकी एकादशी पर किस राशि को मिलेगा लाभ? पढ़ें मेष से मीन तक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 27 February 2026: राशिफल 27 फरवरी 2026: आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डाल रही है। कुछ राशियों को करियर और धन में लाभ होगा तो कुछ को प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलेंगी। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल।