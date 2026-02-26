26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 February: राशिफल 27 फरवरी 2026: आमलकी एकादशी पर किस राशि को मिलेगा लाभ? पढ़ें मेष से मीन तक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 27 February 2026: राशिफल 27 फरवरी 2026: फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी आमलकी एकादशी के दिन जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन सौभाग्य और धन लाभ लेकर आ रहा है । पढ़ें आज का विस्तृत राशिफल।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Feb 26, 2026

Aaj Ka Rashifal 27 February

Aaj Ka Rashifal 27 February : राशिफल 27 फरवरी 2026: (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Rashifal 27 February 2026: राशिफल 27 फरवरी 2026: आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डाल रही है। कुछ राशियों को करियर और धन में लाभ होगा तो कुछ को प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलेंगी। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल।

आज का राशिफल मेष राशि: (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज आपका दिन आपके अपनों के लिए खुशिया लाने वाला है। आपको अपनी समस्त परेशानियों का आज सलूशन आज मिल जायेगा। आज जीवनसाथी आपके लिए कुछ ख़ास करने का प्लान बना सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जॉब का ऑफर आयेगा।किसानों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, फसल की पैदावार अच्छी होगी। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में बोलबाला होगा।

आज का राशिफल वृषभ राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपको कुछ नयी बातें सीखने को मिलेगी। इस राशि के जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम के लिये तारीफ मिलेगी। आपको किसी समस्या को सुलझाने का तुरंत रास्ता मिल जायेगा। आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। आज आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। बिजनेसमैन को अच्छा-खासा फायदा होगा, अपने बिजनेस को आगे बढाने की सोचेंगे।इस राशि के बच्चों की पढ़ाई में रूचि रहेगी।आपका पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा

आज का राशिफल मिथुन राशि: (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी, जिससे आपको ख़ुशी मिलेगी।घर परिवार के साथ आज ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। अपने बड़ों की बात आज ध्यानपूर्वक सुनें, जो आगे चलकर आपके लिए कारगर साबित होगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, आज मनमाफिक लाभ होगा। छात्र आज किसी प्रोजेक्ट को पूरी रूचि से पूरा करेंगे। आपके रुके हुए काम आज पूरे हो जायेंगे।

आज का राशिफल कर्क राशि: (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज आपका दिन आपके अपनों के लिए खुशिया लाने वाला है। आपको अपनी समस्त परेशानियों का आज सलूशन आज मिल जायेगा। आज जीवनसाथी आपके लिए कुछ ख़ास करने का प्लान बना सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जॉब का ऑफर आयेगा।किसानों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है, फसल की पैदावार अच्छी होगी। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में बोलबाला होगा।

आज का राशिफल सिंह राशि: (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लाने वाला है।आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है। इस राशि के जिन लोगोंका स्टेशनरी का बिजनेस है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे।पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी।माता- पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा। आज आपके घर पर कोई रिलेटिव आ सकता है। सेहत के मामले में आपका दिन बेहतर बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी।

आज का राशिफल कन्या राशि: (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है।इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों को आज नई उपलब्धियां प्राप्त होगी। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आपके आसपास पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा। फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। मंदिर की साफ- सफाई में अपना सहयोग कर सकते हैं।

आज का राशिफल तुला राशि: (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लाने वाला है।आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है। इस राशि के जिन लोगोंका स्टेशनरी का बिजनेस है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे।पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी।माता- पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा। आज आपके घर पर कोई रिलेटिव आ सकता है। सेहत के मामले में आपका दिन बेहतर बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि: (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लाने वाला है।आपको अचानक किसी काम से मुनाफा हो सकता है। इस राशि के जिन लोगोंका स्टेशनरी का बिजनेस है, उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। खेलकूद से जुड़े लोगों को लाभ के कई मौके मिलेंगे।पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेगी।माता- पिता को बच्चों से किसी काम में सहयोग मिलेगा। आज आपके घर पर कोई रिलेटिव आ सकता है। सेहत के मामले में आपका दिन बेहतर बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें, जीवन में सुख की अनुभूति होगी।

आज का राशिफल धनु राशि: (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे।आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। आज आपको फिजूल की बातों में पड़ने से बचना चाहिए। आपकी सेहत में कुछ उतार- चढ़ाव बना रहेगा। तली-भुनी चीजें खाने से आपको बचना चाहिए, अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, स्वास्थ्य फिट रहेगा। आपके कुछ खास काम में आज रुकावट आ सकती है, लेकिन शाम तक काम पूरा हो जायेगा। इस राशि की महिलाये ऑनलाइन योगा की ट्रेनिंग सीख सकती हैं।

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। संतान के साथ संबंधों में मजबूती आयेगी। पैतृक सम्पति आज आपको मिल सकती है। पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे।कॉमर्स फील्ड के छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आप अपने परिवार वालों को नई डिश बनाकर खिला सकते हैं जिससे आपके परिवार में ख़ुशी का माहौल बना रहेगा।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपका विरोध करने वाले लोग भी आपके काम की सराहना देंगे। मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। आज सगे सम्बन्धियों से आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी।पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता मिलेगी। इस राशि के लोग जो लोग होम डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, उनको मेहनत के उपरांत ही सफलता के योग हैं। टेंशन फ्री रहने के लिए आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं।

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। विरोधी आपके धैर्य को देखकर हार मानेंगे।जो लोग फ्रेशर हैं, उनकी अच्छी जॉब लगेगी। आर्थिक रूप से आ रही कठिनाइयों से आपको निजात मिलेगी।फ्रीलान्स कंटेंट राइटिंग कर रहे लोगों की काम में तरक्की होगी।स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से आज आपको आराम मिलेगा। किसी करीबी से शुभ समाचार मिलेगा।माताएं अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए कुछ कठोर कदम उठाएंगी। विद्यार्थियों को स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Monthly Horoscope March 2026: मार्च 2026 मासिक राशिफल: पंचग्रही योग से बदलेगी इन 6 राशियों की किस्मत
राशिफल
Monthly Horoscope March 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

26 Feb 2026 03:29 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 27 February: राशिफल 27 फरवरी 2026: आमलकी एकादशी पर किस राशि को मिलेगा लाभ? पढ़ें मेष से मीन तक भविष्यफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Masik Rashifal March 2026: मासिक राशिफल मार्च 2026: चंद्र ग्रहण का असर, तुला से मीन तक किसे होगा लाभ?

Masik Rashifal March 2026
राशिफल

Mangal Rahu Angarak Yog 2026: मंगल-राहु अंगारक योग 2026: इन 4 राशियों के लिए 40 दिनों का रेड अलर्ट

Mangal Rahu Angarak Yog 2026
धर्म/ज्योतिष

Monthly Horoscope March 2026: मार्च 2026 मासिक राशिफल: पंचग्रही योग से बदलेगी इन 6 राशियों की किस्मत

Monthly Horoscope March 2026
राशिफल

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन 3 राशियों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर

Chandra Grahan 2026:
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 26 February: राशिफल 26 फरवरी 2026: गुरु और नारायण की कृपा से बदलेगी इन 7 राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal 26 February 2026:
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.