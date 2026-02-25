Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन 3 राशियों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च का पूर्ण चंद्र ग्रहण लाएगा बदलाव, जानें सूतक काल और राशियों पर प्रभाव (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Chandra Grahan 2026: आसमान में होने वाली हलचलें केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वालों के लिए भी बड़े संकेत लेकर आती हैं। साल 2026 में एक बड़ी खगोलीय घटना से होने जा रही है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) लगने जा रहा है।
यह ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल के अनुसार यह कई राशियों के जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है। आइए जानते हैं इस ग्रहण का समय, सूतक काल और वे कौन सी राशियां हैं जिन्हें अगले कुछ दिनों तक फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा।
यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की होगी।
शुरुआत: दोपहर 3:20 बजे
समाप्ति: शाम 6:46 बजे
कहां दिखेगा: भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के इलाकों में इसे देखा जा सकेगा।
चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है।
सावधानी: इस समय गृह प्रवेश, मुंडन या किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचें।
गर्भवती महिलाएं: ज्योतिष के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और नुकीली वस्तुओं (चाकू, कैंची) के प्रयोग से बचना चाहिए।
उपाय: ग्रहण के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' का जाप या ध्यान करना मन को शांत रखने में मदद करता है।
सिंह राशि में लगने वाला यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए 'रेड सिग्नल' लेकर आ रहा है। अगर आपकी राशि नीचे दी गई तीन में से एक है, तो सतर्क हो जाएं:
चूंकि ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा असर आप पर ही दिखेगा।
करियर: वर्कप्लेस पर सीनियर्स के साथ अनबन हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी।
सेहत: सिरदर्द, आंखों में तकलीफ या मानसिक तनाव घेर सकता है।
सलाह: निवेश के मामलों में अभी हाथ रोककर चलें, नुकसान के योग हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतने का है।
धन: रुका हुआ पैसा और फंस सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
रिश्ते: गुप्त शत्रु आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। पार्टनर के साथ बेवजह की बहस से बचें।
सेहत: पेट से जुड़ी समस्या या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
मीन राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं।
कामकाज: मेहनत का फल मिलने में देरी होगी। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।
यात्रा: यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें।
मानसिक स्थिति: नींद न आना या बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
2026 का यह ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह फाल्गुन मास में पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जब भी सिंह राशि में ग्रहण लगता है, तो सत्ता और प्रशासन में बड़े फेरबदल की संभावना रहती है। साथ ही, ग्रहण खत्म होने के बाद दान-पुण्य करना (जैसे सफेद वस्तुएं - चावल, चीनी, दूध) बहुत शुभ माना जाता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
