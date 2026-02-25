Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन 3 राशियों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर

2026 का यह ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह फाल्गुन मास में पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि जब भी सिंह राशि में ग्रहण लगता है, तो सत्ता और प्रशासन में बड़े फेरबदल की संभावना रहती है। साथ ही, ग्रहण खत्म होने के बाद दान-पुण्य करना (जैसे सफेद वस्तुएं - चावल, चीनी, दूध) बहुत शुभ माना जाता है।