Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण: होली पर ब्लड मून का असर, जन्मतिथि अनुसार क्या करें और क्या न करें

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। यह ब्लड मून (Blood Moon) के रूप में दिखाई देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यह होली के दिन पड़ रहा है। करीब 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब होली के हुड़दंग के बीच आसमान में ग्रहण का साया होगा। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्मतिथि से तय होता है कि यह ग्रहण आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहां आपकी जन्मतिथि के आधार पर कुछ खास Do’s and Don’ts (क्या करें और क्या न करें) दिए गए हैं:
इनके स्वामी सूर्य हैं।
क्या करें: ग्रहण के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
क्या न करें: किसी भी तरह के वाद-विवाद या झगड़े से बचें। अपनी ऊर्जा को शांत रखने की कोशिश करें।
आपका स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आप पर इसका सबसे गहरा असर होगा।
क्या करें: चंद्र मंत्रों का जाप करें और गहरी ध्यान मुद्रा (Meditation) में बैठें।
क्या न करें: अपनी माता के साथ बहस बिल्कुल न करें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है।
आप पर गुरु (Jupiter) का शासन है।
क्या करें: जरूरतमंदों को भोजन कराएं या पीली वस्तुओं का दान करें।
क्या न करें: इस दिन गुस्सा करना आपकी तरक्की रोक सकता है। मन को शांत रखें।
आपका स्वामी राहु है, जो ग्रहण का मुख्य कारक है।
क्या करें: खुद को हाइड्रेटेड रखें और खूब पानी पिएं। शांत जगह पर वक्त बिताएं।
क्या न करें: सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें, यह आपकी मानसिक परेशानी बढ़ा सकता है।
आप बुध (Mercury) ग्रह से प्रभावित हैं।
क्या करें: भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। यह आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा।
क्या न करें: ग्रहण के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने की गलती न करें।
आपका स्वामी शुक्र (Venus) है।
क्या करें: ग्रहण से पहले और बाद में नमक के पानी से स्नान करें।
क्या न करें: ग्रहण के दौरान खरीदारी न करें। साथ ही इस दिन रंग वाली होली खेलने से परहेज करें।
आप केतु के प्रभाव में हैं।
क्या करें: एकांत में बैठकर कोई आध्यात्मिक साधना या मौन व्रत रखें।
क्या न करें: किसी के लिए भी अपशब्द या कड़वी भाषा का प्रयोग न करें।
आपका स्वामी शनि (Saturn) है।
क्या करें: सफाई कर्मचारियों या गरीबों को भोजन और जल का दान करें।
क्या न करें: किसी का दिल न दुखाएं, वरना कर्मों का फल तुरंत मिल सकता है।
आपका स्वामी मंगल (Mars) है।
क्या करें: जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें।
क्या न करें: भारी कसरत या जिम जाने से बचें। शारीरिक थकान परेशानी का कारण बन सकती है।
सूतक काल का साया: 3 मार्च 2026 को सूतक काल सुबह 06:20 AM से ही शुरू हो जाएगा, जो शाम को ग्रहण खत्म होने तक रहेगा।
रंगों पर रोक: सूतक काल और ग्रहण के कारण इस साल रंगों की होली 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को खेली जाएगी।
ब्लड मून का नजारा: पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा गहरा लाल दिखेगा, जिसे ज्योतिष में भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत माना जाता है।
सावधानी: ग्रहण के दौरान घर के मंदिर के कपाट बंद रखें और गर्भवती महिलाएं नुकीली चीजों (कैंची, सुई) का इस्तेमाल न करें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
