Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण: होली पर ब्लड मून का असर, जन्मतिथि अनुसार क्या करें और क्या न करें

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। यह ब्लड मून (Blood Moon) के रूप में दिखाई देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यह होली के दिन पड़ रहा है। करीब 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब होली के हुड़दंग के बीच आसमान में ग्रहण का साया होगा। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्मतिथि से तय होता है कि यह ग्रहण आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहां आपकी जन्मतिथि के आधार पर कुछ खास Do’s and Don’ts (क्या करें और क्या न करें) दिए गए हैं: