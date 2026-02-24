24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण: होली पर ब्लड मून का असर, जन्मतिथि अनुसार क्या करें और क्या न करें

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को होली के दिन लगने वाला दुर्लभ चंद्र ग्रहण (ब्लड मून) आपकी जन्मतिथि पर क्या असर डालेगा? जानें मूलांक 1 से 9 तक के लिए जरूरी सावधानियां, सूतक काल का समय और रंगों की होली कब खेलें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 24, 2026

Chandra Grahan 2026

Chandra Grahan 2026 : चंद्र ग्रहण 2026: अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानें सावधानी (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। यह ब्लड मून (Blood Moon) के रूप में दिखाई देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यह होली के दिन पड़ रहा है। करीब 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब होली के हुड़दंग के बीच आसमान में ग्रहण का साया होगा। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्मतिथि से तय होता है कि यह ग्रहण आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहां आपकी जन्मतिथि के आधार पर कुछ खास Do’s and Don’ts (क्या करें और क्या न करें) दिए गए हैं:

Lunar Eclipse 3 March 2026: अपनी जन्मतिथि के अनुसार जानें सावधानी

जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28 (मूलांक 1)

इनके स्वामी सूर्य हैं।

    क्या करें: ग्रहण के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
    क्या न करें: किसी भी तरह के वाद-विवाद या झगड़े से बचें। अपनी ऊर्जा को शांत रखने की कोशिश करें।

    2. जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29 (मूलांक 2)

      आपका स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आप पर इसका सबसे गहरा असर होगा।

      क्या करें: चंद्र मंत्रों का जाप करें और गहरी ध्यान मुद्रा (Meditation) में बैठें।
      क्या न करें: अपनी माता के साथ बहस बिल्कुल न करें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है।

      3. जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30 (मूलांक 3)

        आप पर गुरु (Jupiter) का शासन है।

        क्या करें: जरूरतमंदों को भोजन कराएं या पीली वस्तुओं का दान करें।
        क्या न करें: इस दिन गुस्सा करना आपकी तरक्की रोक सकता है। मन को शांत रखें।

        4. जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31 (मूलांक 4)

          आपका स्वामी राहु है, जो ग्रहण का मुख्य कारक है।

          क्या करें: खुद को हाइड्रेटेड रखें और खूब पानी पिएं। शांत जगह पर वक्त बिताएं।
          क्या न करें: सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें, यह आपकी मानसिक परेशानी बढ़ा सकता है।

          5. जन्मतिथि: 5, 14, 23 (मूलांक 5)

            आप बुध (Mercury) ग्रह से प्रभावित हैं।

            क्या करें: भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। यह आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा।
            क्या न करें: ग्रहण के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने की गलती न करें।

            6. जन्मतिथि: 6, 15, 24 (मूलांक 6)

              आपका स्वामी शुक्र (Venus) है।

              क्या करें: ग्रहण से पहले और बाद में नमक के पानी से स्नान करें।
              क्या न करें: ग्रहण के दौरान खरीदारी न करें। साथ ही इस दिन रंग वाली होली खेलने से परहेज करें।

              7. जन्मतिथि: 7, 16, 25 (मूलांक 7)

                आप केतु के प्रभाव में हैं।

                क्या करें: एकांत में बैठकर कोई आध्यात्मिक साधना या मौन व्रत रखें।
                क्या न करें: किसी के लिए भी अपशब्द या कड़वी भाषा का प्रयोग न करें।

                8. जन्मतिथि: 8, 17, 26 (मूलांक 8)

                  आपका स्वामी शनि (Saturn) है।

                  क्या करें: सफाई कर्मचारियों या गरीबों को भोजन और जल का दान करें।
                  क्या न करें: किसी का दिल न दुखाएं, वरना कर्मों का फल तुरंत मिल सकता है।

                  9. जन्मतिथि: 9, 18, 27 (मूलांक 9)

                    आपका स्वामी मंगल (Mars) है।

                    क्या करें: जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें।
                    क्या न करें: भारी कसरत या जिम जाने से बचें। शारीरिक थकान परेशानी का कारण बन सकती है।

                    क्यों खास है यह होली वाला ग्रहण?

                    सूतक काल का साया: 3 मार्च 2026 को सूतक काल सुबह 06:20 AM से ही शुरू हो जाएगा, जो शाम को ग्रहण खत्म होने तक रहेगा।
                    रंगों पर रोक: सूतक काल और ग्रहण के कारण इस साल रंगों की होली 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को खेली जाएगी।
                    ब्लड मून का नजारा: पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा गहरा लाल दिखेगा, जिसे ज्योतिष में भावनात्मक उथल-पुथल का संकेत माना जाता है।
                    सावधानी: ग्रहण के दौरान घर के मंदिर के कपाट बंद रखें और गर्भवती महिलाएं नुकीली चीजों (कैंची, सुई) का इस्तेमाल न करें।

                    अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

                    ये भी पढ़ें

                    Holi 2026 Dates Confirmed : रंग वाली होली की तारीख हुई कन्फर्म, इस दिन खेली जाएगी धुलंडी
                    धर्म और अध्यात्म
                    Holi 2026 Dates Confirmed

                    खबर शेयर करें:

                    Join Arovia on WhatsApp

                    संबंधित विषय:

                    Chandra Grahan 2025

                    Published on:

                    24 Feb 2026 12:46 pm

                    Hindi News / Astrology and Spirituality / Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण: होली पर ब्लड मून का असर, जन्मतिथि अनुसार क्या करें और क्या न करें

                    पत्रिका लाइव अपडेट

                    Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

                    Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
                    रायपुर

                    बड़ी खबरें

                    View All

                    धर्म/ज्योतिष

                    ट्रेंडिंग

                    Panchang: आज का पंचांग 25 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, शुभ योग और राशिफल

                    Aaj ka Panchang 25 February
                    धर्म/ज्योतिष

                    Gangaur Puja 2026: कब से शुरू है गंगौर पूजा? क्यों खास हैं 16 दिन की साधना और श्रृंगार का महत्व?

                    Gangaur Puja 2026, gangaur puja vidhi, gangaur puja ki vidhi, gangaur vrat importance,
                    धर्म/ज्योतिष

                    Holi 2026: पति के घर पहली होली नहीं मनाती नवविवाहित दुल्हन, जानिए इस रिवाज की क्या है मान्यता

                    home Holi rituals for new brides,First Holi Tradition, Holi 2026
                    धर्म और अध्यात्म

                    Mangal Gochar 2026: 1 अप्रैल तक इन राशियों पर होगी धनवर्षा, इन 3 के लिए खतरे की घंटी

                    Mangal Gochar 2026
                    धर्म/ज्योतिष

                    28 फरवरी, 1 या 2 मार्च की उलझन खत्म! जानिए Ravi Pradosh Vrat 2026 का सटीक दिन और शुभ मुहूर्त

                    Ravi Pradosh Vrat date , Ravi Pradosh Vrat upay,
                    धर्म और अध्यात्म
                    Play Store

                    DOWNLOAD ON

                    Play Store

                    App Store

                    DOWNLOAD ON

                    App Store

                    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
                    Patrika Site Logo

                    Trending Topics

                    Rashifal

                    T20 World Cup 2026

                    PM Narendra Modi

                    Top Categories

                    राष्ट्रीय

                    मनोरंजन

                    स्वास्थ्य

                    राजस्थान

                    मध्य प्रदेश

                    Legal

                    Grievance Policy

                    Privacy Policy

                    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

                    This website follows the DNPA’s code of conduct

                    Code of Conduct

                    About Us

                    RSS

                    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.