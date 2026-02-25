Aaj Ka Rashifal 26 February: राशिफल 26 फरवरी 2026: गुरु और नारायण की कृपा से बदलेगी इन 7 राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal 26 February 2026:
Aaj Ka Rashifal 26 February 2026: 26 फरवरी 2026 का राशिफल गुरुवार के दिन रवि योग, आडल योग और विडाल योग के प्रभाव में बना है। यह दिन भगवान नारायण और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। कुछ राशियों के लिए यह दिन सफलता और लाभ लेकर आएगा, तो कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास सेजानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, जिसमें करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन की पूरी जानकारी दी गई है।
व्यापार कर रहे लोगों के लिए उत्तम रहेगा। उनकी कुछ व्यापारिक योजनाएं सफल हो सकती हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह संबंधित कोई फैसला लिया जाएगा,जिसमें आपको बड़े सदस्यों से बातचीत अवश्य करनी होगी। घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को आज परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है और वह मिलने आ सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं वह अपने साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे।
आज आप अपने आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन कार्यक्षेत्र के कुछ योजनाओं के लटकने के कारण आप थोड़ा तनाव में रहेंगे। जीवनसाथी द्वारा आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी,जिन्हें आपको समय रहते पूरा करना होगा। विद्यार्थी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकते हैं,जिसमें वह सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपको किसी पिछली की हुई गलती के लिए डांट खानी पड़ सकती है।
रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा,क्योंकि उनकी वह तलाश खत्म होगी और उन्हें कोई अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने शरीर से आलस्य को दूर भगाना होगा,नहीं तो आप कामों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं,तो भविष्य में वह आपको मन मुताबिक लाभ देने में कामयाब रहेगी,लेकिन आपको कोई नुकसान उठाने से बचना होगा नहीं तो इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा।
आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो रचेंगे,लेकिन वह उसमें खुद ही फंस जाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज आपको परेशान तो करेगा,लेकिन उसका समाधान भी आप जल्दी खोज सकते हैं। आप अपने कौशल से कोई बड़ा काम करके सफलता पा सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत रहेगी। कारोबार में आपको कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो उससे भी आज आपको छुटकारा मिलेगा।
नौकरी कर रहे जातक अपने कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप नौकरी के साथ-साथ किसी पार्ट टाइम कार्य में हाथ आजमाना चाहते हैं,तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी। मान सम्मान में वृद्धि होने के कारण आप हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अत्यधिक जिम्मेदारियों वाला काम मिलने से आप थोड़ा परेशान तो होंगे,लेकिन आप उसे धैर्य बनाकर करें तो वह उसे समय से पूरा करने में आप सफल रहेंगे।
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आज आपको घर परिवार में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। व्यापारिक मामलों में आपको पिताजी से सलाह मशवरा करना होगा। आर्थिक परेशानियों का आज आपको हल मिलेगा। आप अपने आर्थिक और घरेलू जीवन में तालमेल बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। आपको नए व्यवसाय की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा,इसलिए आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं।
आपकी संतान और जीवनसाथी के बढ़े हुए खर्चों से आपका बजट डगमगा सकता हैं,इसलिए आपको उन पर लगाम लगानी होगी। पिताजी आपकी प्रत्येक कार्य में मदद करेंगे। स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा,जिसके कारण परिवार के सदस्य नाखुश रहेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपको कामकाज के सिलसिले में किसी पास व दूर की यात्रा पर जाने का मौका काम मिल सकता है। आप धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे,जिससे आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। यदि आपको कुछ कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों ने घेरे हुआ था,तो उनसे भी काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई की ओर एकाग्र होकर जुटेंगे वह उसमें सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपको व्यापार में अटका हुआ धन प्राप्त होने से आपके काफी रुके हुए काम बनेंगे,जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।
धनु राशि के जातकों के लिए दिन शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपको व्यापारिक क्षेत्रों में कोई बड़ा काम करने के लिए मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य से आज आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। नौकरी कर रहे लोग कार्यक्षेत्र में अपने आप को बेहतर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे,जिसमें वह कामयाब अवश्य होंगे। कला व संगीत से जुड़े लोगों को आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यदि आपके परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से कोई कलह चल रही है,तो उसे माफी मांग कर सुलझाना होगा।
आपको साझेदारी में किसी व्यापार को करने से बचना होगा,नहीं तो पार्टनर आपके साथ कोई धोखा करने की कोशिश कर सकता है। नौकरी कर रहे लोगों के कार्य में यदि कुछ रुकावटें आ रही थी,तो वह कुछ समय और बनी रहेगी,उसके बाद ही आपको उनसे सफलता मिलेगी,लेकिन आपको आज किसी पेट संबंधित समस्या होने के कारण परेशानी होगी,इसलिए आपको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना होगा व लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।
कार्यक्षेत्र में आप अपने रूठे व्यवहार के कारण अपने साथियों से भी अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, जिसको कारण वह आपके किसी काम में आपकी मदद नहीं करेंगे। परिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में आप कामयाब रहेंगे। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति की यदि आपको चिंता थी,तो वह पहले से बेहतर होगी जिसके कारण आप अपने सभी खर्च आसानी से निकाल पाएंगे।
आज का दिन आपके लिए धन के मामले में उतार-चढ़ाव लेकर आएगा, इसलिए आज आपको बिना सोचे समझे किसी से भी धन संबंधित कोई डील करने से बचना होगा, नहीं तो कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में किया गया कार्य आपका सिर दर्द बन सकता है,इसलिए आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम है,इसलिए वह प्रतियोगिता में सफलता अर्जित कर सकते हैं। छोटे व्यापारी आज कुछ परेशान नजर आएंगे।
