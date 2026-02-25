25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Aaj Ka Tarot Rashifal: गुरुवार को इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-बिजनेस में बड़े मौके, जानिए किन्हें रहना होगा सतर्क

Aaj Ka Tarot Rashifal 26 February 2026: गुरुवार का दिन ज्ञान, विस्तार और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। आज कुछ राशियों के लिए करियर और व्यवसाय में सुनहरे अवसर बन रहे हैं, वहीं कुछ को सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल।

भारत

MEGHA ROY

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा

Feb 25, 2026

Today Tarot Horoscope, 26 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 26 फरवरी 2026): प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 26 फरवरी का दिन 12 राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जहां कुछ राशियों के लिए करियर और बिजनेस में बड़े अवसर बन रहे हैं, वहीं कुछ को सावधानी और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं आज का विस्तृत टैरो राशिफल और समझते हैं कि आपकी राशि के लिए गुरुवार क्या संदेश लेकर आया है।

आज का मेष टैरो राशिफल: आर्थिक मजबूती और नए अवसर

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में प्रगति लेकर आएगा। रुके हुए भुगतान मिल सकते हैं और नया निवेश भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सोच-समझकर लिया गया निर्णय आगे बड़ा लाभ देगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल: समय प्रबंधन ही सफलता की कुंजी

वृषभ राशि वालों को आज अपने समय का विशेष ध्यान रखना होगा। अधूरे कार्य पूरे करने का सुनहरा अवसर है। हालांकि मन में कुछ अनिश्चितता और मानसिक तनाव रह सकता है। धैर्य और सकारात्मक सोच से स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी।

आज का मिथुन टैरो राशिफल: प्रतिस्पर्धा में संयम रखें

मिथुन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सहयोग भी मिलेगा और विरोध भी झेलना पड़ सकता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा तेज रहेगी, इसलिए रणनीति के साथ आगे बढ़ें। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। आपकी बुद्धिमत्ता ही आपको आगे बढ़ाएगी।

आज का कर्क टैरो राशिफल: मेहनत का फल मिलेगा, पर सावधान रहें

कर्क राशि के लोगों को आज अपने कार्यों के लिए सराहना मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ा संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

आज का सिंह टैरो राशिफल: सफलता के द्वार खुलेंगे

सिंह राशि के लिए आज का दिन बेहद शुभ संकेत दे रहा है। नए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं। आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता सबको प्रभावित करेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी। यह समय आगे बढ़ने का है।

आज का कन्या टैरो राशिफल: बदलाव का समय

कन्या राशि के जातकों के जीवन में आज कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव है। यात्रा के योग बन रहे हैं। नई तकनीक या नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी रहेगी। आत्मविश्वास बनाए रखें।

आज का तुला टैरो राशिफल: निर्णय सोच-समझकर लें

तुला राशि वालों को आज कोई नया सौदा करते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं। जीवनसाथी या परिवार की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। धैर्य से लिया गया निर्णय नुकसान से बचाएगा।

आज का वृश्चिक टैरो राशिफल: कानूनी मामलों में सफलता

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। शत्रु आपके आत्मविश्वास के आगे कमजोर पड़ेंगे। कर्ज चुकाने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठेंगे।

आज का धनु टैरो राशिफल: तेज बदलाव और सहयोग

धनु राशि वालों के जीवन में आज तेजी से बदलाव संभव है। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। यह समय विस्तार और नई दिशा में आगे बढ़ने का है।

आज का मकर टैरो राशिफल : धैर्य से मिलेगी सफलता

मकर राशि के जातकों को आमदनी बढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन काम रुकेंगे नहीं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। धैर्य और मेहनत से स्थिति बेहतर होगी।

आज का कुंभ टैरो राशिफल : उत्साह के साथ संयम भी जरूरी

कुंभ राशि के लोगों में आज ऊर्जा और उत्साह रहेगा। हालांकि मन में कुछ आशंकाएं भी बनी रह सकती हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। शांत रहकर निर्णय लें।

आज का मीन टैरो राशिफल: व्यापार में उन्नति के संकेत

मीन राशि के जातकों के लिए व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। खरीद-फरोख्त से लाभ हो सकता है। आपका व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करेगा। सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।

राशिफल

