Jyotish and Vastu Tips: सुबह उठते ही इन 6 चीजों का दिखना है भारी संकट का संकेत, जानें अचूक उपाय

Jyotish and Vastu Tips: कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो, तो पूरा दिन सुकून से बीतता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने-अनजाने सुबह उठते ही कुछ ऐसी चीजों पर हमारी नजर पड़ जाती है, जो हमारे पूरे दिन का खेल बिगाड़ सकती हैं? ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इन अशुभ संकेतों का जिक्र किया गया है जो तनाव, धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकते हैं।