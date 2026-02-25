25 फ़रवरी 2026,

वास्तु टिप्स

Jyotish and Vastu Tips: सुबह उठते ही इन 6 चीजों का दिखना है भारी संकट का संकेत, जानें अचूक उपाय

Subah Uthte hi kya na dekhen: ज्योतिष और वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही कुछ चीजों को देखना अशुभ माना जाता है। जानिए वे 6 चीजें और उनके अचूक उपाय, जो आपके दिन को बना सकते हैं बेहतर।

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 25, 2026

Astrology and Vastu Tips

Astrology and Vastu Tips : 6 Things You Should Never See After Waking Up in the Morning (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Jyotish and Vastu Tips: कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो, तो पूरा दिन सुकून से बीतता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने-अनजाने सुबह उठते ही कुछ ऐसी चीजों पर हमारी नजर पड़ जाती है, जो हमारे पूरे दिन का खेल बिगाड़ सकती हैं? ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इन अशुभ संकेतों का जिक्र किया गया है जो तनाव, धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकते हैं।

अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन खुशियों से भरा रहे, तो सुबह उठते ही इन 6 चीजों से तौबा कर लें:

1. अपनी ही परछाईं देखना

    शास्त्रों के अनुसार, सुबह-सुबह अपनी या किसी और की परछाईं देखना आत्मविश्वास में कमी और मानसिक तनाव का संकेत है। यह काम में बाधा और दिनभर घबराहट पैदा कर सकता है।

    समाधान: अगर ऐसा हो जाए, तो तुरंत सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का 11 बार जाप करें।

    2. टूटा हुआ आईना (शीशा)

      टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सुबह-सुबह इसमें अपना चेहरा देखना कंगाली और विवादों को बुलावा देना है।

      समाधान: घर से टूटा शीशा तुरंत बाहर निकालें। घर में नया आईना लगाएं और उसके पास देवी लक्ष्मी या सूर्य देव की तस्वीर रखें।

      3. रात के जूठे बर्तन और गंदगी

        किचन में रात के फैले हुए जूठे बर्तन दरिद्रता की निशानी हैं। सुबह उठते ही इन्हें देखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

        समाधान: रात को ही किचन साफ करके सोएं। सुबह उठकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें।

        4. रुकी हुई घड़ी

          बंद घड़ी 'ठहरे हुए समय' और प्रगति में रुकावट का प्रतीक है। इसे देखने से करियर और व्यापार में बाधाएं आने लगती हैं।

          समाधान: घड़ी को तुरंत ठीक करवाएं या बदल दें। उगते सूरज को जल चढ़ाकर अपने बेहतर समय की प्रार्थना करें।

          5. खंडित मूर्तियां या तस्वीरें

            देवी-देवताओं की फटी हुई फोटो या टूटी मूर्तियाँ घर में वास्तु दोष पैदा करती हैं। इन्हें सुबह देखना पूर्वजों के दोष और स्वास्थ्य हानि का कारण बन सकता है।

            समाधान: खंडित मूर्तियों को ससम्मान किसी नदी में प्रवाहित करें और मंदिर में नई मूर्ति स्थापित कर दीप जलाएं।

            6. सुबह-सुबह का क्लेश और गुस्सा

              सुबह उठते ही चिल्लाना, लड़ना या झूठ बोलना सबसे बड़ा अपशकुन है। इससे घर की पूरी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है।

              समाधान: जागते ही 11 बार 'ॐ शांति: शांति: शांति:' कहें। पूरे घर में गंगाजल छिड़कें और अपनों से मुस्कुराहट के साथ बात करें।

              सुबह सबसे पहले क्या देखें?

              ज्योतिष के अनुसार, अगर आप अपने दिन को चमकाना चाहते हैं तो सुबह आंख खुलते ही अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन (कराग्रे वसते लक्ष्मी…) करें। इसके अलावा गाय, शंख, मंदिर का कलश या मोर देखना बहुत शुभ माना जाता है।

              अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

              खबर शेयर करें:

              Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Jyotish and Vastu Tips: सुबह उठते ही इन 6 चीजों का दिखना है भारी संकट का संकेत, जानें अचूक उपाय

