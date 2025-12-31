Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल

Surya Gochar on Makar Sankranti : नए साल 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य का पहला राशि परिवर्तन 14 जनवरी को होगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाएगा। मकर राशि का स्वामी शनि है और शास्त्रों में शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। इसलिए ज्योतिषियों का मानना ​​है कि नए साल में जब सूर्य मकर राशि में जाएगा तो इससे चार राशियों के लोगों को खास फायदा होगा। आइए जानते हैं इस गोचर के दौरान कौन सी राशियां लकी मानी जा रही हैं।