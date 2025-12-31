Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल

Surya Gochar on Makar Sankranti : सूर्य का राशि परिवर्तन इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाएगा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Gochar on Makar Sankranti : नए साल 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य का पहला राशि परिवर्तन 14 जनवरी को होगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाएगा। मकर राशि का स्वामी शनि है और शास्त्रों में शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। इसलिए ज्योतिषियों का मानना है कि नए साल में जब सूर्य मकर राशि में जाएगा तो इससे चार राशियों के लोगों को खास फायदा होगा। आइए जानते हैं इस गोचर के दौरान कौन सी राशियां लकी मानी जा रही हैं।
सूर्य का यह गोचर आपके करियर में अचानक फायदा पहुंचाएगा। वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और नतीजों की तारीफ होगी। सरकारी नौकरी या ऊंचे पदों की तैयारी करने वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इनकम से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा। आपकी फाइनेंशियल हालत पहले से बेहतर हो सकती है।
सिंह राशि पर अभी शनि की साढ़े साती (एक मुश्किल समय) का असर है। हालांकि, जब सूर्य मकर राशि में आएगा तो सिंह राशि वालों को काफी फायदा होगा। यह ट्रांज़िट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपके फैसले लेने की क्षमता को मज़बूत करेगा। बिज़नेस के फैसले आपके फेवर में काम कर सकते हैं। आपको अचानक प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में बहुत सावधान रहें।
सूर्य के मकर राशि में आने से आपके फाइनेंशियल मामलों में क्लैरिटी आ सकती है। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट या ज़रूरी काम फिर से रफ़्तार पकड़ सकते हैं। सीनियर अधिकारियों या असरदार लोगों से सपोर्ट मिलने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में सोच-समझकर और सावधान रहें। विदेश में पढ़ाई करने या रहने का आपका सपना सच हो सकता है।
2026 का पहला सूर्य ट्रांज़िट आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और दिशा देने वाला साबित हो सकता है। आप अपनी एनर्जी का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने गोल पर फोकस रहेंगे और ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ेंगे। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। यह प्रैक्टिकल फैसले लेने का समय है, जो भविष्य में आपकी किस्मत और कॉन्फिडेंस दोनों को मज़बूत कर सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
