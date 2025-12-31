31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल

Surya Gochar 2026i : 14 जनवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मेष, सिंह , वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 31, 2025

Surya Gochar on Makar Sankranti

Surya Gochar on Makar Sankranti : सूर्य का राशि परिवर्तन इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाएगा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Surya Gochar on Makar Sankranti : नए साल 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य का पहला राशि परिवर्तन 14 जनवरी को होगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाएगा। मकर राशि का स्वामी शनि है और शास्त्रों में शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। इसलिए ज्योतिषियों का मानना ​​है कि नए साल में जब सूर्य मकर राशि में जाएगा तो इससे चार राशियों के लोगों को खास फायदा होगा। आइए जानते हैं इस गोचर के दौरान कौन सी राशियां लकी मानी जा रही हैं।

मेष राशि

सूर्य का यह गोचर आपके करियर में अचानक फायदा पहुंचाएगा। वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और नतीजों की तारीफ होगी। सरकारी नौकरी या ऊंचे पदों की तैयारी करने वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इनकम से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा। आपकी फाइनेंशियल हालत पहले से बेहतर हो सकती है।

सिंह राशि

सिंह राशि पर अभी शनि की साढ़े साती (एक मुश्किल समय) का असर है। हालांकि, जब सूर्य मकर राशि में आएगा तो सिंह राशि वालों को काफी फायदा होगा। यह ट्रांज़िट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपके फैसले लेने की क्षमता को मज़बूत करेगा। बिज़नेस के फैसले आपके फेवर में काम कर सकते हैं। आपको अचानक प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में बहुत सावधान रहें।

वृश्चिक राशि

सूर्य के मकर राशि में आने से आपके फाइनेंशियल मामलों में क्लैरिटी आ सकती है। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट या ज़रूरी काम फिर से रफ़्तार पकड़ सकते हैं। सीनियर अधिकारियों या असरदार लोगों से सपोर्ट मिलने की संभावना है। इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में सोच-समझकर और सावधान रहें। विदेश में पढ़ाई करने या रहने का आपका सपना सच हो सकता है।

धनु राशि

2026 का पहला सूर्य ट्रांज़िट आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और दिशा देने वाला साबित हो सकता है। आप अपनी एनर्जी का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने गोल पर फोकस रहेंगे और ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ेंगे। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। यह प्रैक्टिकल फैसले लेने का समय है, जो भविष्य में आपकी किस्मत और कॉन्फिडेंस दोनों को मज़बूत कर सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

तुला वार्षिक राशिफल 2026 : शनि-गुरु के संयोग से बदलेगी किस्मत, जानें पूरा साल कैसा रहेगा
राशिफल
Tula Rashifal 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rashiparivartan

Published on:

31 Dec 2025 01:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Griha Pravesh Muhurat In 2026: साल 2026 में किस- किस दिन कर सकते हैं गृह प्रवेश, यहां जानिए सारे शुभ मुहूर्त

Griha Pravesh Muhurat In 2026
धर्म/ज्योतिष

Sleeping Positions: सोने का तरीका बताता है आपका स्वभाव, इस दिशा में सोना माना जाता है बेहद अशुभ – जानिए ज्योतिष रहस्य

sleeping (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

New Year 2026: नये साल के दिन कर लें ये छोटा सा काम, पूरे साल बरसेगी महादेव की कृपा

New Year 2026
धर्म/ज्योतिष

क्या 31 दिसंबर की रात किए गए उपाय सच में नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं?

31 Dember Night Remedies
धर्म/ज्योतिष

New Year Mantra 2026: नए साल पर करें इन खास मंत्रों का जाप, देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद

New Year Mantra 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.