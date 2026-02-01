Aaj Ka Tarot Rashifal: 27 फरवरी टैरो भविष्यफल…कर्क और मकर के करियर में हलचल, तुला को मिलेगी खुशखबरी, जानें बाकी राशियों का हाल

Today Tarot Horoscope, 27 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 27 फरवरी 2026): 27 फरवरी, शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना जा रहा है, क्योंकि आज आमलकी एकादशी का पावन संयोग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे शुभ दिन पर ग्रह-नक्षत्रों और टैरो कार्ड्स के संकेत भी खास महत्व रखते हैं।आज जहां कर्क और मकर राशि के करियर में हलचल देखने को मिल सकती है, वहीं तुला राशि के लिए खुशखबरी के योग बन रहे हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 27 फरवरी का दिन 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का टैरो भविष्यफल।