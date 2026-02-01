26 फ़रवरी 2026,

Aaj Ka Tarot Rashifal: 27 फरवरी टैरो भविष्यफल…कर्क और मकर के करियर में हलचल, तुला को मिलेगी खुशखबरी, जानें बाकी राशियों का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 27 February 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए बदलाव और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। कहीं करियर में हलचल है तो कहीं पारिवारिक जीवन में संतुलन की जरूरत। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल विस्तार से।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 26, 2026

Aaj Ka Tarot Rashifal, आज का टैरो राशिफल 27 फरवरी, 27 फरवरी टैरो भविष्यफल, Daily Tarot Prediction,

27 February 2026 Tarot Horoscope|फोटो सोर्स- Freepik

Today Tarot Horoscope, 27 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 27 फरवरी 2026): 27 फरवरी, शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना जा रहा है, क्योंकि आज आमलकी एकादशी का पावन संयोग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे शुभ दिन पर ग्रह-नक्षत्रों और टैरो कार्ड्स के संकेत भी खास महत्व रखते हैं।आज जहां कर्क और मकर राशि के करियर में हलचल देखने को मिल सकती है, वहीं तुला राशि के लिए खुशखबरी के योग बन रहे हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 27 फरवरी का दिन 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का टैरो भविष्यफल।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Rashifal 2026)

आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सतर्कता जरूरी है। यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो फिलहाल उसे गोपनीय रखना बेहतर रहेगा। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। ध्यान और आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Rashifal 2026)

आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। कला, संगीत या लेखन जैसे क्षेत्रों में रुचि बढ़ सकती है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। सामाजिक दायरा मजबूत होगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Rashifal 2026)

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है। रुके हुए काम पूरे होंगे और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। हालांकि, किसी भी प्रकार का ऋण लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Rashifal 2026)

नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी। व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल है, नई रणनीति अपनाने से लाभ होगा। करियर में सकारात्मक हलचल दिखेगी।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Rashifal 2026)

आज भाग्य आपका साथ देगा। निवेश या विदेश से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Rashifal 2026)

कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बैठक संभव है, जिससे आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। भूमि या भवन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, जिससे आप पूरे उत्साह के साथ कार्य कर पाएंगे।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Rashifal 2026)

कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा या ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से प्रेरणा मिलेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Rashifal 2026)

आज कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है। निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव और पारिवारिक मतभेद मानसिक तनाव दे सकते हैं। संयम और धैर्य से काम लें।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। मित्रों के साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और नए अवसर सामने आएंगे।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Rashifal 2026)

घर-परिवार में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। ससुराल पक्ष से किसी बात पर मतभेद संभव है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर थकान और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचें। धैर्य ही आपकी ताकत बनेगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Rashifal 2026)

कोई महत्वपूर्ण सूचना आपके सपनों को नई दिशा दे सकती है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। हालांकि, अधिक यात्राओं से थकान महसूस हो सकती है,आराम का समय जरूर निकालें।

आज का राशिफल

राशिफल 2026

tarot card rashifal

26 Feb 2026 06:41 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope

