आकाश से उतरती है आस्था और झपट ले जाती है कष्ट, उड़ती चील को गुलगुले खिलाने की परंपरा

सांखला रेल फाटक और सट्टा बाजार के ऊपर दोपहर के समय चील झुंड के रूप में आकाश में मंडराती रहती है। बुलाकी राम के अनुसार चील 80 से 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है। जैसे ही वह 30–40 फीट की ऊंचाई तक आती है, नीचे से फेंका गया गुलगुला अपने पंजों में दबोचकर ले जाती है। सट्टा बाजार क्षेत्र में एक ही परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से चील के लिए गुलगुले बनाने और खिलाने का कार्य कर रहा है। पहले शिवनारायण मोदी, फिर उनके पुत्र और अब तीसरी पीढ़ी में बुलाकी राम मोदी। वे रोजाना करीब 30 किलो आटे से गुलगुले बनाते हैं।