Aravali Hills News: अरावली पर्वतमाला पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

जयपुर। केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय को लेकर स्थिति स्पष्ट की। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अरावली पहाड़ियों के सिर्फ 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही माइनिंग की परमिशन दी जाएगी और जब तक स्टडी नहीं हो जाती, तब तक कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी।